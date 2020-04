Coronavirus : une chasse aux oeufs de Pâques originale en Loire-Atlantique

Le confinement a perturbé quelques traditions de Pâques. L’incontournable chasse aux oeufs en chocolat était menacée cette année. Si certains l'ont annulé, d'autres ont innové.

Clara sept ans, avait prévu d’inviter quatre copines à la maison pour une grande chasse aux oeufs à Monbert dans le vignoble Nantais. Sa maman Elodie a tout annulé à cause du confinement, elle a dégainé le plan B : "on a décoré des sacs avec des chocolats à l'intérieur qu'on a déposés près des maisons des amies de ma fille. Ensuite une photo a été prise et envoyée aux copines de Clara pour qu'elles puissent aller chercher le paquet".

Un message à reconstituer via un photo-montage

Cette idée a beaucoup plu aux enfants "ils ont adoré, d'autant plus que dans chaque sac, il y avait un message. En regroupant ces messages par photo-montage on va obtenir la phrase suivante : je pense beaucoup à vous. À défaut de se voir on arrive quand même à communiquer" sourit la maman. La mairie d’Orvault a pensé à ceux qui n’ont pas pu s’amuser cette année. Elle organise sur son site internet un Quizz : dix gros oeufs en chocolat sont à gagner.