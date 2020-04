Coronavirus : une école de Danjoutin organise malgré tout son carnaval

"Et si on faisait quand même carnaval malgré l'épidémie de coronavirus" s'est interrogé le directeur de l'école primaire Anne Franck à Danjoutin. Lionel Dromand, à la tête de l'établissement depuis 7 ans a ainsi imaginé, avec l'aide des enseignants et des parents d'élèves le maintien du carnaval de la commune. Mais en plein épidémie de Covid-19, au lieu de défiler dans la ville, ou de le fêter dans les classes, chaque élève, de la première année de maternelle au CM2 est invité ce vendredi à se "déguiser, à chanter et à danser, tout en pensant très fort à ses camarades"

Déguisés en Obélix ou en Superman

Le directeur de l'établissement lui-même sera déguisé "d'habitude en Obélix, mais cette fois-ci je change". "On va recréer à distance cet évènement" poursuit Lionel Dromand, expliquant que "l'idée c'est de vivre des moments ensemble même si on n'est pas physiquement pas en même temps au même endroit. A 11h ou 15h ou les deux si on peut, on sera tous ensemble au même moment déguisés : on a invité les enfants, leurs parents, les adultes qui travaillent à l'école. On se dit _à telle heure on pensera à tous les copains et à leurs parents_".

Se souvenir qu'il y aura des moments heureux à l'avenir

L'objectif derrière est de démontrer la force du collectif : "On est un groupe et il faut que la force du groupe puisse nous porter. Cela permet de se raccrocher aux moments qu'on a vécu tous ensemble, des moments collectifs heureux, et aussi d'anticiper de se projeter dans l'avenir en se disant que des moments comme ça, il y en aura d'autres. On a envoyé par exemple des listes de chansons qu'ils peuvent écouter au moment où on sera déguisés. Il y a des chansons comme les bêtises qu'on a apprises ensemble. Ce sont des _chansons de fête_, ou qui nous rappellent à tous les moments heureux qu'on a passés avant. Si cela peut égayer le quotidien des parents et des enfants, ce sera déjà pas mal."