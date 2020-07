Coronavirus : Une entreprise de Savoie recycle des skis pour fabriquer des bornes de gel hydroalcoolique

Frédéric Dronne et Romuald Santini ont mis au point une borne de distribution de gel hydroalcoolique fabriquée à partir de skis recyclés

Avec l'épidémie de Coronavirus, Frédéric Dronne et Romuald Santini, les gérants du traiteur La Source Voisine, ont réfléchi à créer

"Mon voisin avait des paires de ski et lorsque je les ai vues il y a eu un déclic. Je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose avec ça", raconte Frédéric Dronne.

Il commence alors à tester différentes manières d'assembler les skis pour créer quelques modèles d'exposition deux mois plus tard.

"Le distributeur de gel hydroalcoolique c'est quelque chose dont on va avoir besoin quotidiennement et ces bornes ça apporte un côté ludique et ça permet de dédramatiser le geste", explique t'il.

Donner une seconde vie aux skis destinés à la broyeuse

Pour fabriquer la borne de distribution de gel hydroalcoolique, Frédéric Dronne, le concepteur, a réutilisé chaque partie du ski, même les bâtons et le "frein de pente" (partie à l'arrière du ski qu'on actionne lorsqu'on les chausse).

Frederic Dronne, le concepteur, a utilisé toutes les parties des skis pour fabriquer la borne Copier

Pour se procurer les skis, Frédéric Dronne et Romuald Santini ont démarché les chantiers valoristes qui récupèrent des objets mis au recyclage pour racheter les paires nécessaires à la fabrication.

"Il y a 8000 paires de skis chaque années dans les chantiers valoristes de Chambéry qui finissent broyés donc on s'est dit qu'on allait leur donner une nouvelle vie", ajoute Frédéric Dronne.