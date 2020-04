Coronavirus : Une mousse solidaire des blouses blanches

En ces temps de confinement propices à quelques apéros par écrans interposés en famille ou entre amis, il fallait joindre l’utile à l’agréable. C’est ainsi qu’est née la petite dernière de la gamme déjà fournie de la Brasserie de Saint-Avold : la bière "Les blouses blanches" est en vente depuis le mercredi 8 avril.

Hommage aux "blouses blanches"

Une bière, brassée à la main, qui ne fait pas que rendre hommage par son nom aux personnels soignants qui luttent chaque jour pour sauver des vies : elle y contribue aussi puisqu'une partie des recettes sera reversée à des centres hospitaliers et des EHPAD du Grand Est. Ainsi, sur chaque bouteille de 33 cl vendue 3,5 euros, 50 cents iront aux établissements de santé.

Que l'apéro puisse soutenir nos héros

"J’ai déjà fait quelques skyp’aperos et je me suis dit qu’il y avait moyen de faire quelque chose de solidaire à ce moment-là de la journée" confie Jean-Aimé Rugiero, à la tête de la brasserie naborienne, "on peut agir tous ensemble et faire en sorte que l’apéro puisse soutenir les héros."

Blonde avec une légère touche de miel

Sa bière, "blonde avec une légère touche de miel", le brasseur la qualifie de "généreuse" et assure avoir déjà plusieurs retours enthousiastes de cette initiative. Une idée que Jean-Aimé Rugiero verrait bien reprise par d’autres producteurs artisanaux locaux.

En attendant, elle est déjà en vente dans les supermarchés et hypermarchés de Moselle et d’Alsace qui commercialisent la Brasserie de Saint-Avold, et même jusque dans la Marne. Sinon, il est possible de la commander en ligne. Depuis le début du confinement et pour satisfaire ses clients en respectant les mesures de protection, la brasserie donne la possibilité de commander ses produits sur son site internet www.brasseriesaintavold.fr