Coronavirus : une pâtissière de Seignosse, dans les Landes, crée un gâteau en forme de boite de Doliprane

Pour inciter les internautes à respecter les consignes de confinement et à rester chez eux, une pâtissière de Seignosse, a créé ce gâteau en forme de boite de paracétamol, et l'a posté sur sa page Facebook.

Un gâteau en forme de boite de Doliprane pour faire passer le message : Restez chez vous ! C’est l’initiative d’une pâtissière de Seignosse, dans les Landes. Elle a imaginé un gâteau rectangulaire, saveur caramel, fourré à la crème au beurre à la meringue italienne saveur crème au beurre salé. Le tout recouvert de pâte à sucre jaune et rouge, imitant à la perfection l’emballage d’une boîte de paracétamol de la célèbre marque. Et sur le côté de la boîte, ou plutôt du gâteau, ce message : « Restez chez vous ».

La pâtissière, spécialisée dans les gâteaux personnalisés, a ensuite posté sa création sur sa page Facebook. "J’en avais marre de voir plein de gens prendre les consignes de confinement à la légère ", explique Emilie Hodza. "Alors j’ai inventé ce gâteau pour faire passer le message. C’est visuel, ça interpelle beaucoup plus qu’un simple message écrit. J’espère que comme ça, ça va toucher beaucoup plus de monde et qu'ils vont prendre conscience que la meilleure chose à faire, c'est de rester chez soi".