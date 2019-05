Corrençon-en-Vercors : un loup achève sa proie dans le centre du village

Corrençon-en-Vercors, France

Ce n'est pas la première fois que le loup s'aventure dans les rues de Corrençon. Déjà en février dernier, ce sont les restes d'un chevreuil qui avaient ainsi été découverts par les habitants, non loin du centre-village.

Le loup n'a plus peur de traquer ses proies jusque dans les villages

On sait qu'il y a du loup dans le massif du Vercors mais la nouveauté, c'est qu'il n'a plus peur de poursuivre ses proies jusque dans les villages et près des habitations. Thomas Guillet, le maire de Corrençon-en-Vercors, ne veut pas céder à la psychose mais estime qu'il faut trouver une solution, car bientôt les moutons et autres vaches vont sortir des étables pour aller dans les prés et les alpages. "Le cerf a cru qu'en se réfugiant dans le village, il serait protégé du loup. Mais ce dernier n'a pas hésité à poursuivre sa proie tout près des habitations. On n'a rien entendu de cette lutte à mort, mais cela prouve que le loup n'a plus peur, car il n'a pas de prédateur au-dessus de lui. Certes, c'est une espèce protégée. Pas question de l'éradiquer, mais il faut réfléchir à la question" conclut le maire

La préfecture autorise les tirs d'effarouchement

Gilles Ruel est le président de la société de chasse de Corrençon-en-Vercors. il n'est pas surpris de voir le loup attaquer jusque dans le village : "Le loup, on en voit parfois quand on chasse, c'est toujours furtif mais on sait qu'il est là. Les spécialistes nous disent qu'il n’attaquera jamais l'homme. Tant mieux ! On verra si c'est vrai..."

La préfecture de l'Isère a réagi vite car dès ce vendredi, le préfet a pris un arrêté pour autoriser les tirs d'effarouchement. Cette nuit, des agents de louveterie feront des rondes dans le village pour faire fuir le prédateur.