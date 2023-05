Corrèze : Antoine Edou, psychiatre, champion de france de cartes "dragon ball super", et ses 5700 mangas

Lorsqu'on arrive chez Antoine Edou, en Corrèze, près de Brive-la-Gaillarde, rien ne laisse présager que ce psychiatre de 35 ans est un féru de mangas japonais. Pourtant, un escalier plus bas et 3 portes plus tard, nous voilà dans une gigantesque mangathèque. Son "antre" comme il aime l'appeler. Une caverne d'Ali baba japonaise. Une cave de 32 mètres carrées entièrement aménagée pour ses 5700 mangas. Le tout, très soigneusement rangé par auteur, et par éditeur : "Ceux que je n'ai pas lus sont à l'envers. Comme cela, je les repère directement !", détaille-t-il, avec enthousiasme.

Tous les mangas sont triés par éditeur, auteur. Antoine Edou connaît l'emplacement de chaque édition. © Radio France - LE HOUËZEC Cyrielle

Des premiers mangas à l'âge de 12 ans

Cette collection aussi impressionnante, Antoine Edou l'a débutée il y a maintenant plus de 20 ans :"Ça s'est fait un peu par hasard. Aux alentours de l'an 2000, mon père m'a acheté le tome 38 de Dragon ball dans un supermarché lorsque j'avais 12 ans.", commence-t-il, "puis on a reconstitué assez rapidement toute la collection. Mes parents étaient assez généreux, je pouvais en acheter pas mal, ça a aidé !", confie-t-il, avec un grand enthousiasme. Depuis, il en rajoute chaque semaine : environ une dizaine, selon ses envies.

"Un des premiers mots de mon fils, ça a été "manga""

Une passion qu'il a aussi transmise à son fils de 3 ans : "Je lui ai dit choisi un manga, il a regardé, il a pris un One Piece", raconte le psychiatre, ému. "Il est né dans le manga, un de ses premiers mots ca a été manga, il me voit tout le temps en lire'", poursuit-il, avant d'assurer en riant : "Il en lira plus tard, c'est certain. En-tout-cas, il a une sacré bibliothèque à disposition quand il veut !".

La mangathèque de Antoine Edou, dans sa cave de 32 mètres carrées aménagée. © Radio France - Cyrielle LE HOUEZEC

Troisième au championnat du monde de cartes Dragon Ball Super

Entre deux consultations, Antoine Edou ne trouve pas le temps long. Il a toujours un manga, à proximité. Ses patients sont d'ailleurs au courant, certains lui en parlent même : "On parle de nos mangas préférés, c'est toujours intéressant d'avoir des recommandations de la part de mes patients." Mais si le manga prend une place importante dans sa vie, les jeux le sont tout autant, et notamment les jeux de cartes Dragon Ball Super. Une passion qui le conduit à participer à des championnats, dont celui de France, où il termine premier en 2022 : "Dès l'âge de 16 ans, on peut faire des tournois. Dès le début, j'ai eu des bons résultats, donc j'ai régulièrement gagné des tournois. Le championnat de France, c'était un gros objectif", se remémore-t-il, avec grande fierté. En mars 2023, il participe même aux championnats du monde, aux Etats-Unis, à Las Vegas où il finit troisième. Prochaine étape pour le psychiatre : "Aller au Japon bien sûr !".