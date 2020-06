Corrèze : Brigitte Bardot défend le sanglier Maurice

Le sort du sanglier Maurice est en suspend depuis plusieurs mois. Sylvia Bachellerie, une habitante du Jardin en Corrèze, a recueilli l'animal il y a 5 ans alors qu'il était encore très jeune. Il est désormais sous le coup d'une menace d'euthanasie si sa propriétaire ne trouve pas un asile pour lui. Car il est interdit d'avoir chez soi un animal sauvage. L'audience au tribunal de Tulle, qui doit statuer sur son sort, initialement prévue le 18 mars, a déjà été reportée deux fois en raison de la crise sanitaire. Sylvia Bachellerie et son avocat attendent la communication d'une nouvelle date.

Une solution humaine

Pour la soutenir et pour défendre Maurice elle peut compter sur une forte mobilisation partout en France. La pétition qu'elle a lancée a déjà recueilli plus de 110 000 signatures. Elle peut maintenant compter aussi sur l'aide précieuse de la fondation Brigitte Bardot. Celle-ci vient d'écrire au préfet de la Corrèze. Elle lui demande d'examiner à nouveau la demande faite par Sylvia Bachellerie pour être autorisée à garder Maurice chez elle. "Il est trop tard pour réhabiliter cet animal dans la nature et nous devons intervenir pour que soit trouvée une solution humaine et satisfaisante pour tout le monde" écrit Brigitte Bardot.