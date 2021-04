Corrèze : les pompiers sauvent un chevreuil de la noyade après trois heures d'intervention

Les pompiers de Corrèze ont procédé ce lundi après-midi à une opération délicate et insolite : le sauvetage d'un chevreuil, tombé dans la Dordogne en aval du barrage de Bort-les-Orgues. L'intervention a duré trois heures et a nécessité le recours aux spécialistes du Grimp. L'animal a pu être sauvé.

L'animal était tombé dans la rivière en milieu d'après-midi. Le chevreuil s'est vite retrouvé en fâcheuse posture, coincé entre les grosses pierres glissantes présentes à cet endroit du cours d'eau. Les pompiers spécialistes du Grimp (Groupement d'Intervention en Milieu Périlleux) ont été mobilisés pour venir sauver l'animal, ce qu'ils sont parvenus à faire en utilisant un filet qui leur a permis de récupérer le chevreuil pour le ramener en lieu sûr.

Plus de trois heures d'efforts

L'intervention, aussi délicate qu'insolite, a tout de même duré plus de trois heures et a nécessité la présence d'une petite dizaine de pompiers corréziens. Finalement sauvé, le chevreuil a été remis au garde-chasse du secteur, qui devait le faire examiner par un vétérinaire, en vue de soins éventuels. Le chevreuil devrait ensuite rejoindre rapidement la nature. Et peut-être éviter de trop s'approcher des cours d'eau...