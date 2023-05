A plus de 80 ans, des résidents d'Ehpad font l'ouverture, déguisés, du Bordeaux Geekfest

C'est un choc des mondes. Celui du cosplay, très populaire chez les jeunes où l'on se déguise avec le costume d'un héros de fiction, et celui de l'Ehpad Le Retou à Lamarque, dans le Médoc, en Gironde. Et plutôt qu'un choc, c'est d'ailleurs une rencontre entre les festivaliers et les résidents. Sept d'entre eux vont jouer un spectacle, une réinterprétation d'Alice aux pays des merveilles", déguisés et sur scène devant des centaines de personnes.

Une idée de l'animatrice de l'établissement qui a vu le jour il y a trois ans, c'était d'abord une participation au défilé du festival et depuis les résidents sont devenus les chouchous des festivaliers.

Les résidents ont confectionné eux même leurs costumes - DR

Depuis janvier, la petite dizaine de résidents, âgée entre 80 et 92 ans répète le spectacle, affine la mise en scène et prépare les costumes. Des activités qu'ils réalisent avec l'animatrice de l'établissement Véronique Figeac. Ce spectacle est au final un projet de vie pour les résidents : "le but c'est de leur donner envie de faire quelque chose, de les voir sourire" explique Véronique Figeac.

Une première sur scène pour certains résidents

Plus qu'un spectacle, c'est une aventure humaine , "c'est génial de voir leur émerveillement, ça m'émeut beaucoup, il y a beaucoup de travail de leur part, j'en reviens pas". Raphaël, résident de 92 ans joue le rôle du chapelier fou, "c'est la première fois que je fais ça, je ne pensais pas le faire un jour" explique-t-il. Une joie que partage les résidents participants au spectacle mais aussi tous les autres, puisque le spectacle sera diffusé à l'ehpad.