Côte-d'Or : 57,904 kilos d'oignons épluchés en 45 minutes !

La Fête de l'oignon à Pontailler-sur-Saône dimanche 30 juillet a été celle du record avec 57,904 kilos d'oignons épluchés en 45 minutes par le tenant du titre Ludovic Caillot. Le deuxième arrive plus de dix kilos derrière !

Pontailler-sur-Saône accueillait sa 32e Fête de l'oignon dimanche 30 juillet dans le parc de la mairie. Le spectacle était au rendez-vous avec son traditionnel concours de pelures d'oignons. Vingt-trois candidats se sont inscrits aux qualifications. Ils étaient six en finale. C'est le tenant du titre Ludovic Caillot, pâtissier, qui l'emporte en battant au passage le record de l'épreuve avec 57,904 kilos d'oignons épluchés en 45 minutes !

Les pelures d'oignons s'accumulent sur l'estrade. © Radio France - Naïs Esteves

La finale a été très disputée. Ils sont six candidats, dont deux femmes de la famille Bodoignet : Marie-Thérèse, la mère : "Ça fait longtemps que je participe parce qu'elle (sa fille) a 32 ans et elle devait avoir trois ou quatre ans quand j'ai commencé à le faire". Et sa fille Laure assure qu'il n'y a pas d'entrainement : "Non, c'est vraiment une question de technique et de rapidité. Il faut savoir éplucher un oignon tout simplement !" Avec un secret quand même, délivré par Didier venu de Dijon qui a été éliminé aux qualifications : "J'ai trouvé ! Il ne faut pas enlever la première peau, il faut attaquer directement la deuxième".

Les femmes ne sont pas en reste au concours de pelures d'oignons. © Radio France - Naïs Esteves

Record pulvérisé !

C'est sans aucun doute la technique utilisée par les finalistes. Ils ne s'embêtent pas de faire l'économie de l'oignon, il faut enlever les peaux le plus vite possible, sans faiblir, pendant 45 minutes. Et le rythme est soutenu : environ un kilo à la minute. Les finalistes sont rapides à tel point qu'à six minutes de la fin, il n'y a plus aucuns oignons à éplucher dans les bacs ! Du jamais vu pour Lionel Rousseau qui anime la manifestation depuis ses début il y a 32 ans : "C'est la première fois que je vois ça. On a un rythme-là de deux kilos une minutes. Là on est dans les records, records, records !"

Pour la Fête de Pontailler-sur-Saône, 400 kilos d'oignons ont été livrés. © Radio France - Naïs Esteves

Et ça se confirme à la fin du chronomètre : le record est pulvérisé avec 57,904 kilos soit plus de 1,28 kilos à la minute pour Ludovic Caillot malgré le temps d'arrêt pour aller chercher le ravitaillement en oignons : "La petite pause qui n'aurait peut-être pas fallu, on a perdu un peu le rythme autrement les 60 (kilos) auraient été possibles !" Le deuxième, Gilbert Cottret est à plus de dix kilos du champion avec 47,747 kilos en 45 minutes. Ludovic Caillot est reparti avec un joli chèque de 150 euros.

Les concurrents ont tous les mêmes couteaux, fournis par l'organisation. © Radio France - Naïs Esteves