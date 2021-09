Maxence et Martin, deux amis de 23 ans, profitent de leur année de césure pour faire un tour de France à pied ! L'un est originaire de Vannes, l'autre de Parthenay. Ils sont en Côte-d'Or depuis une semaine. Partis sans argent ils donnent des coups de main en échange du gîte et du couvert.

Côte-d'Or : On a tous rêvé de prendre la route et tout quitter... eux l'ont fait !

Martin et Maxence sont partis fin août à l'assaut des routes de France et de Côte-d'Or où ils se trouvent actuellement

Maxence, un breton originaire de Vannes et Martin un poitevin de Parthenay sont en train de réaliser le rêve de pas mal d'entre nous : ils se baladent durant un an sur les petites routes de France à la découverte de nos villes et villages.

A Saulieu les deux amis ont prêté main forte au père Franck sur un chantier charpente - FaceBook

Les deux garçons de 23 ans font un tour de France à pied ! Partis du centre de la France ils sont en Côte-d'Or depuis une semaine. Après Saulieu, Arnay-le-Duc, Beaune, Corberon, Izeure, Binges ou encore Champagne-sur-Vingeanne ce mercredi soir, ils doivent quitter le département ce jeudi.

A Corberon également ils ont aidé un agriculteur - FaceBook

La mairie d'Izeure a immortalisé le passage de Martin et Maxence sur sa page FaceBook - FaceBook

Maxence explique comment lui et son ami Martin subsistent sans argent lors de ce tour de France un peu particulier ! Copier

Maxence (avec les lunettes) et Martin se déplacent avec des bâtons de marche qu'ils ont eux même fabriqué et... sans un sou en poche ! - FaceBook

Ces étudiants profitent de leur année de césure pour aller à la rencontre des gens. Partis sans un sou en poche ils proposent des coups de mains en échange du gîte et du couvert ! "On a rien du tout, on n'a même pas une tente, on propose nos services en échange d'un logement et souvent les gens ne demandent rien !" sourit Maxence. A Izeure mardi soir, les deux jeunes hommes, ont contacté la mairie et ont nettoyé et désherbé l'allée de l'église. A Saulieu, ils ont prêté main forte au père Franck sur la charpente d'un toit. Sur sa page FaceBook la commune d'Izeure les remercie et leur souhaite "bonne route".

Vous pouvez suivre leur périple sur leur page FaceBook "le tour de France de deux béats" - FaceBook

Leur tour de France débuté le 23 août dernier doit s'achever en juin ou juillet 2022. Lorsqu'ils retrouveront leurs régions respectives, Maxence poursuivra ses études de futur cadre de la fonction publique tandis que Martin lui se verrait bien prof de sport. Désormais Cap à l'Est et les Vosges pour les deux garçons.

Heureux de découvrir des gens différents

"On est toujours heureux de découvrir des gens totalement différents et c'est ça qui nous marque : la diversité des personnes. En tant que breton je ne connaissais pas la Côte-d'Or mais j'en garderai une belle image" conclut Maxence.

En attendant vous pouvez suivre la grande aventure de Maxence et Martin sur leur page FaceBook "le tour de France de deux béats" !

On parle de Maxence et Martin dans la matinale de France Bleu Bourgogne et France 3 ce jeudi 9 septembre entre 6H et 9H