Côte-d'Or : Bèze en lice pour devenir le village préféré des Français

C'est officiel ! Bèze représentera la Côte d'Or lors de l'émission"Le Village Préféré des Français", diffusé cet été sur France 2. Le tournage s'est déroulé cette semaine avec une équipe de France Télévision. Bèze est donc en compétition avec douze autres villages pour devenir LE village préféré des Français. Les premières images du reportage tourné seront visibles dés le 22 mai sur le site de l'émission. Les internautes pourront ensuite voter pour le village qu'ils préfèrent. L'émission sera diffusée en juin.

Les grottes de Bèze © Radio France - Soizic Bour

On a une douceur de vivre tout en n'étant pas loin de Dijon (R.Krémer, maire de Bèze)

C'est une très bonne chose pour le maire, René Krémer. Bourguignon depuis 10 ans et Bézois d'adoption, il revendique son appartenance à Bèze, un village très touristique, où se pressent entre 80 et 100 mille visiteurs par an.

L'élu est très fier de sa commune et explique que "C'est surtout pour venir visiter les grottes et le très joli patrimoine du village. Nous avons une abbaye qui est aujourd'hui privée et qui a été fondée par les moines arrivés à Bèze en 630. Ce sont eux qui ont fait la richesse du village. Il y a aussi des pigeonniers, des lavoirs à visiter. Il y a aussi des maisons, des greniers à blé. Nous avions même une usine de tuiles le siècle dernier, des forges, une imprimerie. On a une douceur de vivre tout en étant pas loin de Dijon. C'est un village où il fait bon vivre."

L'an dernier, il y a eu plus de 22 000 entrées dans les grottes de Bèze