Côte-d'Or : bientôt une fusion entre les communes de Chaux et Bouilland ?

Bientôt du changement pour certaines communes du département de la Côte-d'Or ? Jeudi 1er avril 2021, on apprend que certaines d'entre elles pourraient fusionner. C'est le cas de Chaux, environ 500 habitants, et de Bouilland, un peu plus de 200 âmes. Le hameau de La Chaleur, situé sur la commune de Vieilmoulin, pourrait également rejoindre cette commune nouvelle dans les prochains mois. Une manière de s'adapter au réchauffement climatique, indiquent les élus. En 2019, une marche devait rallier les deux villages, annulée au dernier moment à cause de la canicule. Les voilà enfin réunis.

Quel nom pour les habitants ?

Reste à trouver un nom, un gentilé, pour les habitants de cette commune-nouvelle. Les "chaud-bouillants" semble tenir la corde, mais rien n'est acté. On attend vos propositions !