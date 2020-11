Côte-d'Or : cinq bouchers vendent des chocolats pour soutenir les enfants malades

Les Compagnons du Goût sont plus de 550 en France et cinq en Côte-d'Or

Les Compagnons du Goût, ce sont plus de 550 bouchers charcutiers traiteurs indépendants. Eux qui font partis des meilleurs et des plus dynamiques partout en France soutiennent les Petits Princes depuis 2014.

Une opération renouvelée chaque année

Chaque année, de novembre à décembre, traditionnellement ils vous proposaient de mettre dans vos paniers, en plus de vos steaks, un livre solidaire au profit de l’association.

Des tablettes de chocolat

Mais cette année -toujours afin d'aider les enfants malades- nos bouchers vous donnent la possibilité d'acquérir une tablette de chocolat "gourmande et solidaire aux couleurs des fêtes". Cette opération a lieu du 24 novembre au 24 décembre.

Cinq bouchers de Côte-d'Or

Cinq bouchers Côtes-d'Oriens participent cette année. Parmi eux Jérémy Vautrin, 42 ans, boucher avec son frère Benjamin, rue Masson, la principale rue commerçante d'Auxonne. C'est la troisième année qu'il participe. Il nous dit pourquoi ! "C'est une bonne action, les enfants ça touche toujours, quand les Compagnons m'ont parlé de cette action de solidarité, j'ai dit feu tout de suite !"

"Les clients me les prennent par trois ou quatre"

Voilà pourquoi, Jérémy vend en ce moment ces chocolats. "Ce sont des tablettes de chocolat avec un petit Père-Noël dessus, les clients me les prennent par trois ou quatre. J'ai appelé les Compagnons ce matin pour qu'on m'en livre de nouveau. Les gens jouent vraiment le jeu, aider les enfants hospitalisés ça nous tient vraiment à coeur".

Tout l'argent va aux Petits Princes

Comme les livres solidaires l'an passé, ces chocolats sont vendus 3€ et tout l'argent collecté est intégralement reversée aux Petits Princes. Créée en 1987, cette association a pour but de réaliser les rêves d’enfants et d’adolescents gravement malades. L'an passé l'opération a généré 30 000 euros au plan national, dont 2 500 pour la Côte-d'Or. Pour trouver l’artisan participant à cette opération le plus proche de chez vous il suffit de cliquer sur ce lien.