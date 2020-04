Côte-d'Or : ces amateurs de vélo pédalent pendant 30 heures pour aider les soignants

Ils vont pédaler des heures pour aider les soignants. Un groupe d’amis, fans de vélo, va pédaler à la maison pendant 30 heures au total. Le but : venir en aide au personnel soignant, mobilisé pendant la crise du coronavirus.

30 heures de vélo électrique

Le défi s’appelle Tous en selle pour le CHU de Dijon. Dans l’équipe, il y a des jeunes, des moins jeunes. Pauline a 20 ans, elle est la plus jeune cycliste du groupe. C’est suite au confinement et à l’interdiction de sortir qu’elle et ses camarades ont eu l’idée : "On se retrouvait tous les week-ends pour faire une balade à vélo. Aujourd'hui, on ne peut plus, alors on voulait pédaler pour aider le personnel soignant qui vit des moments difficiles."

L’exploit sera filmé en direct, sur la page Facebook du groupe, dès 14heures vendredi, jusqu’au samedi, à 20 heures - Tous en selle pour le CHU de Dijon

Sur leur vélo électrique, dans leur salon, ces 12 copains de Chevigny-Saint-Sauveur vont pédaler jour et nuit. "30h, non stop. Alors bien sûr, on va se relayer. Certains vont pédaler une heure, d'autres deux ou trois", explique Pauline, jeune étudiante. Toute la nuit, le relai sera maintenu.

En live sur leur page Facebook

L’exploit sera filmé en direct, sur la page Facebook du groupe, dès 14heures vendredi, jusqu’au samedi, à 20 heures.

Pendant le live Facebook, il sera possible de donner une somme d’argent via une cagnotte en ligne. Pour l’instant, les cyclistes amateurs ont déjà récupéré près de 1000€. Tout l’argent sera reverser au personnel soignant pour les aider à s’équiper face au coronavirus, assure le groupe.

Le cyclistes amateurs appellent les internautes à participer au défi, pour ceux que ça intéressent, et leur proposent de leur envoyer des photos sur la page Facebook au moment du live.