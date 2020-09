Côte-d'Or : comme les pros, le club amateur d'Is/Selongey vend ses maillots au supermarché

Pour trouver des recettes malgré la crise sanitaire, à la manière des pros, le club de football amateur d'Is/Selongey vend depuis le samedi 5 septembre 2020 ses équipements ... au supermarché ! Et ça fonctionne plutôt bien, avec plus de 800 euros récoltés dés le premier week-end.

"Joue-la comme les pros !". Le club de football d'Is/Selongey, est à l'origine d'une initiative insolite, qui traduit bien les difficultés traversées par le foot amateur avec la crise du coronavirus. Pour trouver une nouvelle source de revenus, les maillots, shorts et vestes de survêtement sont en vente depuis samedi 5 septembre 2020 ... dans un supermarché d'Is-sur-Tille ! Une "boutique solidaire", en tête de gondole s'il vous plaît, comme on l'imaginerait pour des maillots de l'Olympique de Marseille ou du DFCO. Pourtant, à Is/Selongey, l'équipe fanion chez les messieurs évolue en National 3 - la cinquième division - et en Régional 1 chez les dames - la troisième division.

Un club obligé de trouver des solutions

Derrière cette initiative bien sympathique se cache une cruelle réalité économique : ce club amateur a besoin d'argent. "Notre grand tournoi du mois de juin ne s'est pas fait. On ne sait pas si on pourra organiser un loto d'ici la fin de l'année, regrette Sébastien Riso, responsable administratif et financier du club d'Is / Selongey. Nos recettes, c'est pour 1/3 les cotisations des adhérents, 1/3 les financements des collectivités et 1/3 les recettes des manifestations ou des événements, avec la buvette". Et comme malheureusement, dans la vraie vie, contrairement au monde de Pagnol, il n'y a que trois tiers, le club doit trouver des solutions. "Plutôt que de se lamenter, on préfère être pro-actifs et développer des projets de ce genre", avance Sébastien Riso. Et ça fonctionne : en un week-end, 28 maillots ou survêtements ont été vendus, soit plus de 800 euros pour le club.

Les clubs amateurs obligés de se diversifier explique Sébastien Riso, du club d'Is / Selongey, Copier

"Gagnant-gagnant"

Les maillots rouges sont bien exposés, juste à côté des caisses dans l'Intermarché d'Is-sur-Tille, un partenaire historique du club. On ne peut pas les rater. La recette des maillots et des autres équipements est intégralement reversée au club de foot, le supermarché ne fait aucune marge et ne prend pas de commission. Pourquoi ? "En cette période difficile, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, explique David Chabirand, le directeur de l'Intermarché. Les parents et les enfants ne trouveront ces maillots que chez nous. Pour nous c'est aussi l'occasion de pouvoir récupérer une nouvelle clientèle, qui ne venait pas en magasin par ailleurs". Pour le prix, comptez 24 euros pour la taille enfant, 28 euros pour la taille adulte.