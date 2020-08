VIDÉO - Côte-d'Or : de Dijon à Honfleur ce trailer d'Aisey-sur-Seine va courir deux marathons par jour !

900 kilomètres de course à pied en 10 jours soit 90 kilomètres chaque jour, l'équivalent de deux marathons ! C'est l'incroyable défi que s'est lancé le trailer côte-d'orien Charles-Édouard Leclère. A 35 ans cet habitant d'Aisey-sur-Seine s'est élancé ce samedi 8 août 2020 à 6 heures du matin du square Darcy de Dijon sur le GR2.

Il doit courir jusqu'à Honfleur

Un chemin qu'il va suivre jusqu'au bout et même un peu plus loin jusqu'à la ville d'Honfleur dans le Calvados. Avec cette performance Charles-Édouard Leclère, technicien forestier dans le Châtillonnais et pompier volontaire, entend réaliser un vieux rêve : rallier les sources de la Seine à la Manche !

Le GR2 passe près de chez lui, il a décidé de le suivre !

Charles-Édouard Leclère a couru ses premiers marathons il y a une dizaine d'années, depuis il est "tombé" dans les longues distances. "Étant donné que le GR2 passe à 100 mètres de chez moi, je m'entraîne régulièrement dessus. C'est pour ça que je me suis dit qu'un jour ce serait bien de faire ça à pied, en randonnant ou plus et c'est seulement il y a trois-quatre ans que j'ai choisit que ce serait finalement en courant à raison de deux marathons par jour !"

Quelques étirements avant de passer à table ce samedi midi à Source-Seine en Côte-d'Or pour Charles-Édouard Leclère © Radio France - Thomas Nougaillon

7 kilomètres à l'heure

A la moyenne de 7 kilomètres heures, le trailer a prévu de rallier Honfleur, où vit l'un de ses oncles, le 17 août prochain. Mais il n'est pas seul dans son aventure, une bonne partie de sa famille lui assure une assistance technique tout au long du parcours. La plupart d'entre eux a calé ses vacances sur celles de Charles-Édouard Leclère pour le suivre en camping-car ou en voiture. Par ailleurs, chaque jour via les réseaux sociaux, il donne rendez-vous à des amis coureurs qui l'accompagnent baskets aux pieds une partie de la journée.

Charles-Édouard Leclère laisse respirer ses pieds, il faut dire que la chaleur promet d'être suffocante sur le parcours © Radio France - Thomas Nougaillon

Opéré du cerveau, ancien épileptique

Malade depuis l'enfance, opéré du cerveau à l'âge de 25 ans en 2004, aujourd'hui Charles-Édouard Leclère ne fait plus de crises d'épilepsie, ne prend plus de médicaments, il est totalement remis. Ce grand sportif a baptisé sa drôle de course la "Transequana", aujourd'hui il veut renvoyer l'ascenseur à ceux qui l'ont aidé lors de ses fréquents passages à l'hôpital.

Deux associations

Ainsi son objectif est de collecter 10 000 euros lors des "pots solidaires" organisés chaque soir. L'argent sera reversé à deux associations "Rire Médecin" et "Baskets aux pieds" qui oeuvrent en faveur des enfants hospitalisés. Par ailleurs une cagnotte en ligne est disponible sur le site HelloAsso "la trans sequana" jusqu'à mi-septembre.

Plusieurs membres de la famille de Charles-Édouard Leclère ont pris leurs vacances spécialement pour accompagner le coureur jusqu'à Honfleur © Radio France - Thomas Nougaillon

Certains suivent le parcours en camping-car © Radio France - Thomas Nougaillon

"On va y aller mollo cet après-midi"

L'étape de ce dimanche va conduire le coureur et ses accompagnateurs de Saint-Marc-sur-Seine en Côte-d'Or à Bar-sur-Seine dans l'Aube, soit 85 km, avec une pause au "Restaurant du Roy" à Aisey-sur-Seine. "Bien remis du coup de bambou d'hier mais on y aller mollo cet aprèm" commente-t-il sur FaceBook en référence aux fortes chaleur qu'il va devoir affronter encore quelques jours.