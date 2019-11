Côte-d'Or : deux chiens de chasse bloqués dans un trou pendant deux jours

La partie de chasse aurait pu mal finir pour deux chiens bloqués depuis samedi dernier, l'un dans une cavité à Francheville, près de Dijon, l'autre dans un trou à Saint-Aubin au sud de Beaune. Les deux animaux ont été secourus, sains et saufs, ce lundi après-midi par les pompiers.

Côte-d'Or, France

Tout est bien qui finit bien ! La partie de chasse commencée samedi s'est finalement bien terminée ce lundi après-midi.

À plusieurs kilomètres de distance, les pompiers de Côte-d'Or, alertés par les propriétaires, ont retrouvé et secouru deux chiens coincés dans une cavité et un trou. On ne sait pas comment précisément les deux animaux se sont retrouvés piégés. Sans doute à la poursuite d'un joli gibier.

L'un des deux chiens, un Jack Russel, est resté coincé dans une cavité à Francheville, près de Dijon.

L'autre canidé, dont on ignore la race, a été secouru dans un trou à Saint-Aubin au sud de Beaune.

Les deux opérations n'ont pas nécessité l'intervention du GRIMP (Groupe d'Intervention en Milieu Périlleux), groupe spécialisé des pompiers. "Que ce soit la cavité à Francheville ou le trou à Saint-Aubin, c'était facile d'accès", détaille un pompiers de Côte-d'Or joint par France Bleu Bourgogne.