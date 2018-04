Personne ne s'y attendait mais Mitsy, la femelle recueillie il y a un an par le parc de l'Auxois, a mis bas il y a deux semaines. Ce sont des visiteurs qui ont prévenu des soigneurs très surpris.

Arnay-Sous-Vitteaux, France

"Franchement, ça a été une énorme surprise !", s'amuse Eric Mutter, le directeur du parc de l'Auxois, quelques heures après avoir annoncé ce mercredi la naissance de deux tigreaux à Arnay-sous-Vitteaux. Il y a deux semaines, Mitsy, une tigresse de 11 ans a créé l’événement. "Ce sont des visiteurs qui nous ont prévenu qu'elle était en train de mettre bas, raconte Geoffrey de la Haye, chef animalier au Parc de l'Auxois. Nous n'avions pas vu qu'elle été pleine."

Un mâle précoce et une tigresse avec un tout petit ventre

Personne ne l’a vu car personne ne s’y attendait en fait. D’abord parce que Venghaï, le mâle, a à peine deux ans et en général les tigres de cet âge-là ne peuvent pas concevoir de petits. "Il faut attendre trois ou quatre ans, explique Geoffrey de la Haye. C’est peut-être même une première mondiale qu’un tigre si jeune se reproduise."

Le ventre de Mitsy a bien gonflé, mais rien d’extraordinaire. "Elle est arrivé très fine chez nous, souligne le chef animalier. Du coup on pensait juste qu’elle prenait du poids et s’alimentait mieux."

Deux tigreaux en pleine forme présenter au public pas avant la mi-mai

Le parc de l’Auxois a attendu deux semaines avant d’annoncer la naissance des deux bébés tigres pour s’assurer que tout allait bien. "Ils commencent à ouvrir les yeux, se roulent en boule dans la paille, tentent de se lever… s’enthousiasme Eric Mutter. Et Mitsy est très maternelle, vraiment." Ils ne seront pas présentés au public avant la mi-mai et restent pour l’instant à l’isolement dans un espace maternité.

Pour l’instant, ils tètent tranquillement mais l'équipe du parc pense déjà à leur avenir. "On peut techniquement accueillir trois tigres, explique Geoffrey de la Haye. Donc on peut imaginer en garder un. Pour le deuxième, on trouvera un autre parc pour l’accueillir en France ou en Europe."

Peut-être un concours sur Facebook pour choisir leur nom

Reste une grande question. Comment vont s’appeler ces petits ? Aucune réponse pour l’instant, mais Eric Mutter, le directeur, n’exclut pas de faire appel aux visiteurs avec un concours sur Facebook.