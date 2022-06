Côte-d'Or : en 1979, la Reine Elizabeth II visitait ... le château d'Epoisses

70 ans de règne pour la Reine Elizabeth II, célébrés au Royaume-Uni entre le 2 et le 5 juin 2022. Vous cherchez le rapport entre The Queen et la Bourgogne ? On vous raconte cette visite à Epoisses, en 1979. Avec une histoire de thé un peu raté ... et de pneus qui brûlent.

Les festivités continuent au Royaume-Uni et dans le Commonwealth. Depuis jeudi 2 juin 2022 et jusqu'à dimanche 5 juin, les sujets de sa majesté célèbrent les 70 ans de règne de la Reine Elizabeth II. Depuis 1952, elle aura eu le temps de faire plusieurs fois le tour du monde dans ses déplacements, et même de s'arrêter en Côte-d'Or ! Précisément pour une visite de deux heures au Château d'Epoisses, en octobre 1979. Un évènement relaté sur le site internet du château, et par sa gérante Béatrix de Guitaut, contactée par France Bleu Bourgogne. Elle était présente ce jour-là pour accueillir The Queen.

Vacances bourguignonnes

Cette année-là, Elizabeth II avait pris des vacances en France : d'abord dans la Loire, pour voir les châteaux de Chambord et de Chenonceau, puis en Bourgogne. Dans la région, en plus du Château d'Epoisses, elle avait également poussé la porte des Hospices de Beaune et de la Basilique de Vézelay, dans l'Yonne.

Béatrix de Guitaut se souvient d'une visite calée un an à l'avance. La sécurité, très présente, avait scruté rigoureusement toute la demeure, à l'aide de chiens. Aujourd'hui, il lui reste un "excellent souvenir" : "Au départ, je me suis bien exercée à faire la révérence, pour ne pas trébucher, se remémore Béatrix de Guitaut, amusée. J'ai trouvé la reine absolument charmante, très simple, très à l'écoute, intéressée par tout, parlant un français remarquable. Une femme formidable !".

"La Reine ne buvait son thé qu'avec de la Malvern Water"

Et pourtant, ce jour-là, "l'incident diplomatique" a été frôlé entre les murs du Château d'Epoisses. En cause ? Le thé. Chez les Anglais, on ne rigole pas avec le thé et ce n'est pas qu'un cliché. La preuve, Béatrix de Guitaut, qui vivait à Londres à cette époque, avait dû rapporter une eau minérale spéciale d'Angleterre. "La Reine ne buvait son thé qu'avec de la Malvern Water", précise-t-elle.

Sauf que le thé britannique doit être préparé selon un certain protocole ... encore plus quand il est destiné à être versé dans la tasse de la Reine. "Faire bouillir, mettre l'eau chaude dans la théière, l'enlever, mettre le thé, remettre de l'eau", énumère Béatrix de Guitaut. "J'avais donné des ordres, finalement il a été fait totalement à l'envers", sourit-elle aujourd'hui. Heureusement, l'épisode se termine bien : "Je pense qu'elle n'y a vu que du feu. Finalement la Reine a bu le thé, n'a pas été empoisonnée. Elle avait tout a fait apprécié !".

Des pneus qui brûlent ... et un "flegme anglais"

Un autre évènement marque cette journée d'octobre 1979 : une manifestation d'agriculteurs aux abords du château. En cause ? La "guerre du mouton", une querelle économique franco-britannique. "Les éleveurs de Nouvelle-Zélande inondaient le marché français de leurs moutons, à des prix très bas, résume Béatrix de Guitaut. Les agriculteurs français ne pouvaient plus vendre leurs agneaux à des prix normaux et ne gagnaient plus leur vie". Pour montrer leur mécontentement à la souveraine du Commonwealth - dont fait partie la Nouvelle-Zélande - ils brûlent des pneus, tout autour de l'enceinte du château.

Béatrix de Guitaut se souvient que "ça sentait très fort le caoutchouc brûlé". "La Reine, au dernier moment, a failli ne pas venir à cause de ça, rappelle-t-elle. Mais, finalement, elle ne s'est pas dégonflée, très courageuse. Et elle n'a pas prononcé l'ombre d'une remarque pour dire que ça sentait mauvais, alors que ça empestait. C'était le flegme anglais ça !".

Une photo souvenir

43 ans plus tard, le château est ouvert à la visite pour le grand public. Si on ne vous servira probablement pas de thé avec de l'eau minérale importée d'Angleterre, vous pourrez en revanche apprécier une dégustation de fromages. Et admirer une photo encadrée, cadeau d'Elizabeth II au moment de sa visite en 1979 - une photo d'elle, en noir et blanc.