Côte-d'Or : l'appel insolite de la commune de Bretigny qui cherche son "Valentin"

La municipalité de Bretigny en Côte-d'Or se veut, depuis des années, en pointe en matière de développement durable. Pour aller plus loin elle veut se jumeler avec une commune de taille équivalente et aux intérêts convergents. Voilà pourquoi elle lance cette petite annonce plutôt insolite !

Le clin d'oeil plein d'humour du conseil municipal de Bretigny, 950 habitants au Nord-Est de Dijon ! Dans un courrier qu'elle est sur le point d'adresser aux autres communes de Bourgogne-Franche-Comté et à l'occasion de la Saint-Valentin, la mairie explique vouloir "s'engager dans une relation stable avec une ou plusieurs jumelles partageant une vision et des ambitions communes autour du développement durable".

Affronter ensemble les crises à venir

Via ce jumelage la commune de Bretigny annonce vouloir "rencontrer une petite ou une grande soeur de 800 à 2 000 habitants". Le but serait de créer une émulation et de répondre "aux défis sociaux, environnementaux et économiques de demain" et affronter les "diverses crises à venir en lien avec le dérèglement climatique". C'est donc pour trouver "sa Valentine" ou "son Valentin" qu'elle lance cet appel.

La commune de Bretigny a notamment créée des jardins familiaux - FaceBook mairie Bretigny

La bonne idée de Colette Pipon

Colette Pipon, conseillère municipale à l'origine de cette drôle de petite annonce, a soumis cette drôle d'idée à ses collègues élus. "Le but c'est de faire un jumelage un peu différent de ce qui se fait d'ordinaire, puisqu'on a dans l'idée habituellement qu'un jumelage se fait avec une commune étrangère, là il s'agirait plutôt de se rapprocher d'une commune proche de la nôtre afin de pouvoir nourrir des échanges réguliers" souffle la jeune femme de 32 ans.

Colette Pipon veut faire "un jumelage différent" de ceux que l'on établit habituellement entre communes Copier

Bretigny, la polygame

Il s'agirait même d'aller un peu plus loin en établissant une mise en réseau de plusieurs communes rencontrant "les mêmes problématiques". Cette mise en réseau pourrait se faire "avec des communes semi-rurales pas trop grosses, afin que l'on puisse effectuer des retours d'expérience réguliers et se motiver entre nous. On verra bien qui nous répond" sourit Colette Pipon.

Bretigny met en avant ses atouts pour trouver son "Valentin" ou sa "Valentine" et surtout partager ses idées en matière de développement durable - FaceBook mairie de Bretigny

On a vraiment envie qu'il se passe des choses

Ce jumelage doit en tout cas mobiliser des communes ayant envie de "se mettre en réseau, de faire des choses pour s'enrichir mutuellement". Mais Colette Pipon voit plus loin que les seules questions environnementales. "Le développement durable va au-delà puisque cela concerne aussi bien le social, l'économique que l'environnemental, c'est une démarche globale de transition. On a vraiment envie qu'il se passe des choses" milite l'élue.

L'annonce que la mairie de Bretigny adresse aux autres communes de Bourgogne-Franche-Comté - Capture d'écran

Ces habitants expliquent ce qu'ils apprécient dans leur commune Copier

Bretigny une commune engagée

Le conseil municipal de Bretigny, "persuadé que l'union fait la force", met en avant ses actions volontaristes depuis de nombreuses années. Dans la corbeille de mariage de Bretigny on trouve notamment la création d'un verger conservatoire, la mise en place de jardins familiaux et citoyens, la création -récemment- d'une monnaie locale avec le CCAS lors des colis de Noël, l'extinction de l'éclairage public de 21h30 à 6h30 ainsi que diverses actions de revégétalisation à travers la commune.

Vous êtes élu d'une commune intéressée par cette démarche ? Contactez la mairie de Bretigny au 03 80 35 73 39 ou par courriel commune.de.bretigny@orange.fr