Côte-d'Or : le maire d'Ouges obligé de servir les enfants à la cantine pour cause de Covid

Vendredi, Jean-Claude Girard, le maire d'Ouges en Côte-d'Or, apprenait que trois de ses six personnels de cantine étaient atteints du Covid-19. Deux solutions s'offraient à lui : assurer le service des enfants ou bien fermer. Grâce à l'aide d'élus et de bénévoles il a choisi la première option.

Jean-Claude Girard et la mairie d'Ouges peuvent tenir la semaine grâce à un incroyable élan de solidarité et de nombreux bénévoles et élus mobilisés.

Imaginez un peu Anne Hidalgo, maire de Paris, ou bien Christian Estrosi, maire de Nice, obligés de servir -eux mêmes- les enfants à la cantine parce qu'il y a trop de cas de Covid-19 dans le personnel municipal !

C'est ce qui se passe depuis vendredi dernier à Ouges, petite commune de 1.600 habitants à une poignée de kilomètres au Sud-Est de Dijon. Vendredi trois cas de Covid-19 se sont déclarés chez trois des six personnels municipaux dédiés à la cantine.

Ni une, ni deux, Jean-Claude Girard le maire a troqué son écharpe tricolore contre un habit de cantinier. Le choix était simple : c'était soit passer en salle, soit il fallait fermer le restaurant scolaire et laisser de nombreuses familles sur le carreau. En sachant qu'ici à Ouges, sur les 110 enfants inscrits aux écoles primaires et maternelles, 100 dînent quotidiennement à la cantine.

Dresser les tables, assurer le service

Chaque jour il faut réchauffer les repas livrés par une société, dresser les tables et assurer le service. Le maire -qui peut heureusement compter sur des parents bénévoles, sur du personnel administratif de sa marie et sur les autres élus de son conseil municipal- espère tenir la semaine à ce rythme.

C'est mon rôle d'être là explique même, Jean-Claude Girard. "Une restauratrice de Dijon a notamment proposé de venir nous aider, j'ai également le président de l'amicale des sapeurs-pompiers qui est présent... Je pense que vu les bénévoles qui nous ont rejoints on va pouvoir tenir".

En attendant le retour des personnels "covidés" il faut aussi assurer l'accueil extra-scolaire de 16H30 à 18H30 lui aussi maintenu à grand peine. En attendant, Yves Doussot, le premier adjoint donne également un coup de main au service.

"Je pense que ça arrange bien les parents"

"Ce n'est pas trop compliqué, en plus moi c'est mon ancien métier, j'ai été cuisinier durant des années au CROUS de Dijon, je suis un peu dans mon élément, ça ne me pose pas de problèmes. En plus je pense que ça arrange bien les parents."

À une table, Timaé et Louka élèves de CM2 saucent leurs assiettes. Comment voient-ils ce nouveau personnel de cantine ? "Le maire normalement il est dans les bureaux. Là on le voit avec des gants qui nous sert, c'est un peu bizarre" dit Timaé. Tandis que Louka renchérit : "Ils sont plus sympa je trouve parce que les autres ils criaient un peu et quand on parlait trop fort ils sonnaient la cloche".

Malheureusement pour Louka, la situation tout à fait inhabituelle pour le maire d'Ouges, n'est pas amenée à durer. Jean-Claude Giard lance d'ailleurs "un SOS" afin qu'elle ne se reproduise pas. Il souhaite "que le gouvernement et les parlementaires se rendront compte" pour y remédier "des difficultés qu'éprouvent les petites communes qui doivent gérer chaque jour 85 à 100 enfants voire plus chaque jour" au restaurant scolaire en cette période de rebond épidémique.