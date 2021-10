Côte-d'Or : le Parc de l'Auxois annonce la naissance d'un petit ocelot

Carnet rose à Arnay-sous-Vitteaux en Côte-d'Or, le Parc de l'Auxois annonce qu'un couple d'ocelots vient de donner naissance à un petit. Une première pour ce parc zoologique. Pour l'heure tout se passe bien avec sa mère Paprika qui "dorlote" son petit. On ne connaît pas encore le sexe du nouveau né.

"C'est une page inédite de notre carnet rose qui s'écrit : pour la première fois, le couple d'ocelots a donné naissance à un petit ! Une nouvelle d'autant plus réjouissante que ce gracieux félin, présenté dans une dizaine de parcs français, est connu pour sa relative difficulté à s’accorder entre congénères et former des couples passionnés !" explique le Parc de l'Auxois sur sa page FaceBook.

On ignore encore s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle

Pour l'heure, la femelle Paprika "dorlote son petit au sein de leur bâtiment : il est primordial de respecter sa quiétude et il faudra donc se montrer patient pour apercevoir la petite boule de poils (le père quant à lui est bien visible dans son enclos)". Et c'est pour respecter la tranquillité de la petite famille que l'équipe du Parc a décider de patienter pour vérifier le sexe du nouveau venu.

Un bébé ocelot est né au Parc de l'Auxois à Arnay-sous-Vitteaux - Parc de l'Auxois - FaceBook

En général explique encore les soigneurs du Parc de l'Auxois "les femelles ocelots se chargent seules de l'éducation de leurs petits, de 1 à 3 par portée". Elles mettent au monde des petits tous les 2 ans après une gestation d'environ 80 jours. "Longtemps victime du commerce de la fourrure, l'espèce n'est actuellement plus considérée comme menacée mais la destruction des forêts tropicales d'Amérique du Sud et centrale représente une menace non négligeable".