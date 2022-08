Côte-d'Or : le tout premier "magicobus" d'Harry Potter ouvre ses portes à Quetigny

L'énorme bus londonien, au violet bien particulier, est en ce moment garé à Quetigny, en Côte-d'Or. Un musée a été créé au premier étage et une boutique au second. Ce "magicobus", tout droit sorti de la saga Harry Potter, va ensuite parcourir plusieurs communes de France.

Alerte à tous les fans d'Harry Potter ! Le "magicobus" est en Côte-d'Or en ce moment. L'énorme bus violet londonien, découvert dans le troisième volet de la saga Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, est un bus invisible qui récupère sur sa route tous les magiciens perdus, dont Harry Potter. Une réplique a été créée par Maxime Michel, gérant de la boutique L'échoppe magique à Dijon. Le musée/boutique a ouvert ses portes sur le parking du magasin Botanic, à Quetigny, et y restera garé jusqu'au samedi 27 août.

Le bus est garé sur ce parking jusqu'au samedi 27 août © Radio France - Lou Bourdy

Un bus impérial ramené de Londres

Le bus impérial violet dénote au milieu des voitures garées sur la parking. Pour l'ouverture, ce mardi 23 août, plusieurs dizaines de fans attendaient devant la porte pour visiter le "magicobus". A l'intérieur, les curieux ont pu découvrir l'univers d'Harry Potter, à travers un musée, situé au premier étage du bus.

L'elfe de la maison Dobby, le poster de Sirius Black, les baguettes et le Choixpeau magique : tous les éléments de ce troisième volet de la saga ont été choisis avec soin par Maxime Michel, qui a déjà ouvert six boutiques en France dédiées à l'univers de l'apprenti sorcier : "On a fait exactement le même magicobus que dans le film, sauf qu'il n'y a pas le troisième étage. C'est environ un an de recherche pour trouver un bus en bon état et du même modèle. Celui-ci est londonien et date de 1952!"

Le premier étage du bus a été transformé en musée destiné au troisième volet de la saga Harry Potter © Radio France - Lou Bourdy

Le "magicobus" va parcourir les routes de France

Ce "magicobus" serait une première en France. Il existe déjà des bus du genre, créés notamment pour dormir dedans, mais celui-ci sera mobile et traversera dès samedi plusieurs communes de France. "Pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'aux boutiques, situées parfois à plus d'une heure de route de chez eux, le magicobus va venir à eux", explique Maxime Michel qui a investi 100 000€ dans ce projet dont il rêvait depuis plusieurs années.

Au deuxième étage, les visiteurs peuvent déambuler dans une boutique proposant tous les objets dérivés. Il faut compter 4 euros l'entrée pour les adultes, 2 euros pour les enfants de plus de 12 ans. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 4 ans. Le "magicobus" restera sur le parking du magasin Botanic à Quetigny jusqu'au samedi 27 août à 18h30.