Côte-d'Or: le train à vapeur de la vallée de l'Ouche cherche son chef de gare

Avis à tous ceux et celles qui veulent un job sympa pour l'été. L'association qui gère le train touristique de la vallée de l'Ouche cherche la bonne personne qui saura accueillir les voyageurs.

"Mesdames, messieurs, en voiture s'il vous plait. Attention au départ !" Si vous avez toujours rêvé de déclamer cette phrase magique sur un quai de gare, ce qui suit est pour vous. L'association qui gère le train à vapeur de la vallée de l'Ouche cherche celui ou celle qui sera son chef de station cet été.

"Il s'agit d'accueillir les gens à la gare de Bligny-sur-ouche, de leur vendre les billets, les cartes postales et autres objets qui font l'ambiance du lieu" détaille Zoé Miège la secrétaire de l'association. "Il faut aimer le contact avec les gens, il faudra aussi veiller au bon embarquement des passagers et à leur sécurité, mais pas besoin de connaitre par cœur l’histoire de la ligne ou le fonctionnement des trains à vapeur. Pour les questions techniques, on renverra les curieux vers le chauffeur du train. Moi même, je ne suis pas versée en la matière , mais je prends beaucoup de plaisir à être cheffe de gare le dimanche " précise celle qui est institutrice le reste de la semaine.

Venez comme vous êtes

Il faut se plonger dans l'ambiance du début du 20°siècle, car ce petit train à vapeur a été mis en service en 1905 "Mais on est pas obligé de se déguiser, si vous voulez être chef de gare, venez comme vous êtes !" assure Zoé Miège.

La locomotive emmène les voyageurs dans la vallée de l'Ouche © Radio France - Olivier Estran

Il s'agit d'un CDD de deux mois , juillet et août, avec des horaires de travail l'après midi. Cet emploi est payé au smic "et convient parfaitement à un job étudiant" précise l'association. Attention, mieux vaut être du coin, car le logement n'est pas compris dans le contrat.

On a jusqu’à la mi-juin pour postuler en contactant l'association par mail sur son site internet ou sa page Facebook.

