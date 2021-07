Côte-d'Or : les Bombyx disparate attaquent

Sus aux Bombyx disparates ! Ce sont des chenilles qui font des ravages en Côte-d'Or et dans plusieurs départements de la grande Région depuis 2019. Elles dévorent en toute impunité les feuilles de nos chênes, de nos charmes ou encore de nos hêtres.

6 000 hectares de feuillages grignotés en 2020

Conséquence : dans des pans entiers de nos forêts on a l'impression d'être en hiver, toues les feuilles ont été englouties. En 2020, on estime que ce sont 6 000 hectares de chênaies et de charmaies qui ont été "passés à la moulinette" en Côte-d'Or mais aussi en Haute-Saône et en Saône-et-Loire. Le problème c'est que ce parasite fragilise nos arbres.

On est en phase épidémique

Arnaud Mitaine est technicien forestier à l'Office National des Forêts de Côte-d'Or et "correspondant-observateur" au Département Santé des Forêts (DSF). "On est en phase épidémique, si tout va bien cette phase là doit se terminer d'ici un an ou deux. En Côte-d'Or cela fait deux ans que l'on est fortement impacté. Cette année comme il pleut énormément, les arbres ont de quoi refaire leurs feuillaisons. Mais avec les trois années que l'on vient de connaître ils sont tout de même obligés de puiser dans leurs réserves et cela peut être compliqué à certains endroits".

Difficile d'utiliser des traitements

Difficile d'utiliser des produits contre cette satanée bestiole explique encore Arnaud Mitaine. "Le seul produit qui pourrait être utilisé n'est pas sélectif sur la chenille du Bombyx. Cela veut dire que si l'on devait traiter on tuerait toutes les chenilles même celles des espèces de papillons protégés". Sans traitements possibles pour se débarrasser de la chenille Bombyx, les responsables de nos forêts publiques ou privées n'ont pas d'autres choix que d'attendre que ça passe tout seul.

Des chenilles de Bombyx disparate dans le Massif des Maures dans le Sud-Est de la France (photo d'illustration) © Maxppp - JMV

Plusieurs centaines d'hectares "passés à la moulinette"

Actuellement le ravageur frappe du Sud-Ouest au Nord Est. En Côte-d'Or plusieurs centaines d'hectares au Nord Est de Dijon jusqu'en Haute-Marne et du côté de Savigny-les-Beaune sont impactées. On peut constater le résultat de ces attaques en prenant la route entre Dijon et Is-sur-Tille par exemple. Tous les endroits sans feuilles dans les forêts sont l'oeuvre de la chenille.

Inoffensives pour l'homme

Cette attaque de Bombyx disparate -qui à terme se muent en papillons- est due au réchauffement climatique. La Côte-d'Or en avait déjà subit une au milieu des années 90. Inoffensives pour l'Homme, elles ne sont pas urticantes, contrairement aux chenilles de Bombyx cul brun ou la processionnaire du chêne. "Vous pouvez prendre l'une de ces chenilles de Bombyx disparate dans votre main elle ne vous fera rien. A part sur les forêts, il n'y a pas d'impact sur la santé humaine".