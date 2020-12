Côte-d'Or : les enfants de Beire-le-Châtel envoient leurs lettres au Père Noël

France Bleu Bourgogne part sur les traces du Père Noël ! Malheureusement - pour des raisons essentiellement pratiques - nous n'avons pas pu aller jusqu'en Laponie, seulement jusqu'à Beire-le-Châtel, à 30 minutes de route de Dijon. Mi-décembre 2020, une boîte aux lettres a été installée par la mairie et des associations sur une pelouse devant l'église, dans une petite clairière aménagée entre des sapins décorés et des champignons colorés. Cette boîte aux lettres, c'est celle du Père Noël ! C'est la première année qu'elle est installée. Une manière de contrer la morosité ambiante, puisque le vieux barbu le plus célèbre du monde n'a eu le droit de venir à l'école ou sur le marché cette année, à cause de la crise sanitaire.

REPORTAGE - Les enfants viennent déposer leurs lettres au Père Noël Copier

Les demandes des enfants

Le Père Noël a reçu une trentaine de lettres. Les enfants peuvent d'ailleurs déposer la leur jusqu'au 22 décembre au soir. Ensuite, les lutins beiréens s'occuperont de leur répondre et de leur envoyer un petit cadeau. Parmi les demandes, beaucoup de jouets, mais aussi une "fée volante", "le cadeau le plus difficile à trouver", selon un lutin qui ne désespère pas.

Une certaine Carole, qui a dépassé l'âge d'aller à l'école, a également envoyé sa lettre : elle demande de trouver l'acteur américain Bradley Cooper au pied de son sapin le matin du 25 décembre. Bradley, si tu lis cet article, tiens nous au courant !