Vidéo - Côte-d'Or : les musiciens de l'Orchestre départemental tournent une vidéo délirante !

Vous avez sans doute vu cette vidéo époustouflante des danseurs de l'Opéra de Paris qui en plein confinement nous ont offert un ballet en visioconférence ! Eh bien les musiciens de l'Orchestre départemental de Côte-d'Or -un orchestre créé en 2008 qui regroupe les 55 meilleurs musiciens des harmonies municipales du département- ont eux aussi tourné un petit clip !

5 minutes de délires avec instruments

Une vidéo humoristique de 5 minutes dans laquelle on les voit chacun chez eux avec leurs instruments, clarinettes, flûtes, trompettes, bassons ou encore piano... dans des postures étonnantes. Le petit film a été publié dimanche dernier sur la page FaceBook de l'Orchestre départemental.

Hélène aurait bien pu y laisser quelques vertèbres !

Et le résultat est étonnant à l'image de la prouesse réalisée par Hélène Luc, clarinettiste de 27 ans, originaire de Oisilly près de Dijon. "Moi je fais du limbo avec ma clarinette ! Cela consiste à passer sous un balai en se cambrant, donc pour moi cette vidéo a été un défi à la fois musical mais aussi physique !" sourit la jeune femme.

Hélène Luc clarinettiste et danseuse de limbo ! - DR

Garder le lien

Le but pour ces musiciens c'était de garder un lien entre eux pendant le confinement mais aussi après. En effet leur salle de répétition au sein de l'école de musique de Saint-Apollinaire fait 80 mètres carrés et évidemment pas question de s'y retrouver à 55. Par ailleurs la plupart des concerts de l'ensemble sont annulés exceptés une représentation pour l'instant toujours maintenue au mois de novembre prochain à L'Écrin de Talant.

Également un message de soutien aux soignants

Un autre aspect très important était de rendre hommage aux soignants poursuit Hélène Luc. "Puisque nous ce que nous savons faire c'est jouer de la musique, on sait transmettre et partager des choses. Et c'est donc notre musique que l'on a voulu utiliser pour apporter notre soutien".

Hélène Luc - DR

Sortir une pizza du four avec une guitare, c'est possible !

Hormis le limbo d'Hélène on voit également un musicien se servir d'un saxophone comme d'une barre de traction ou encore une guitare basse transformée en planche à pizza... Mais si le résultat est très visuel il ne faut pas oublier la prouesse musicale !

L'image mais aussi le son

Jérémy Sordel, l'administrateur de l'orchestre explique. "On a pas eu envie de se filmer en jouant mais on a quand même fait un morceau tous ensemble puisque chaque musicien a -en parallèle de la vidéo- enregistré une partition. C'est notre batteur qui s'est chargé de récupérer et de monter les 50 pistes pour reconstituer un morceau de notre composition" !

Jérémy Sordel - DR

Une vidéo qui va finir à l'hôpital !

Une vidéo publiée dimanche 10 mai 2020 sur la page FaceBook de l'Orchestre départemental qui totalise déjà 2 500 vues et qui pourrait être relayée d'ici quelques jours sur le site du CHU de Dijon ! La consécration pour ces musiciens.