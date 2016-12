Côte-d’Or : A Liernais, une crèche 100% récup

C'est une crèche un peu particulière qu'ont installé les bénévoles de l'équipe d'animation paroissiale de Liernais. Quand le tri permet de célébrer la nativité.

Deux mille bouteilles d'eau en plastique composent la crèche de Noël installée dans l’église de Liernais, petit village d'à peine cinq cent quatre-vingt habitants situé à côté de Saulieu dans le Morvan Côte-d'Orien. Les bouteilles vides ont servi pour construire l'abri dans lequel sont installés les personnages. Le toit est lui bâti en boîtes d’œufs. Le tout est déposé au sein de l'église Saint-Laurent. Une manière aussi originale, qu'insolite de célébrer Noël et les fêtes de fin d'année. Mais derrière la création de cette crèche, il y a en fait toute une réflexion sur le monde moderne.

La crèche en bouteilles de plastique de Liernais - Jean-Christophe Garandeau

Un projet humaniste et écolo

L'architecte Claude Correia vit à Liernais. C'est lui qui est l'origine de ce projet. Il explique sa démarche.

« C’est simplement pour dire qu’aujourd’hui, on consomme peut être un peu trop et tout ce qu’on jette peut être recyclé. On peut construire notamment une crèche comme le construiraient des gens sans fortune, sans rien pour s’abriter. Si les parents, Marie et Joseph venaient, ils trouveraient peut être un abri de fortune fait par des migrants ou autres. Deux mille bouteilles, ça représente la population du canton. On se dit que si chacun amenait une bouteille, ça donnerait un élément qui a du sens.»

Ce vendredi il en manquait quelques-unes pour terminer l'édifice. Des bouteilles qui doivent être vides, bien sûr, avec leurs bouchons et sans étiquettes. La crèche mesure trois mètres de haut pour un mètre de large!

