Côte-d'Or : passionné par le parc d'attractions Nigloland, il expose sa réplique en miniature à Quetigny

Si vous allez faire vos courses au centre commercial de Carrefour Quetigny, vous ne pourrez pas la manquer. Une reproduction miniature du parc d'attractions Nigoland s'étale dans la galerie marchande sur pas moins d'une dizaine de mètres. Elle a été installée ce 31 août et va y restée exposée au moins jusqu'au 23 septembre. C'est un jeune homme de 19 ans, Roman Kennel qui l'a réalisée. Il a même créé un site internet pour y exposer ses créations.

ⓘ Publicité

Entre Roman et Nigloland, une véritable histoire d'amour

Entre ce jeune étudiant en IUT d'information et communication à Dijon et le parc d'attraction, c'est quasiment une histoire d'amour. "J'ai commencé de reproduire Nigloland depuis mes quatorze ans. Ça fait déjà maintenant cinq ans. Le but, en fait, c'est de reproduire dans son intégralité le parc d'attractions en comprenant les attractions, les boutiques et les restaurants, Le tout uniquement avec des matériaux de récupération. Donc ça fait un grand stand en plein cœur de la galerie du centre commercial. Je vais à tous les ans à Nigloland depuis l'âge de deux ans, avec mes parents ou mes grands parents. J'ai toujours eu beaucoup de souvenirs là bas. C'est un parc qui est très joli, très bien décoré. La thématisation des attractions, les attractions, tout est joli. Ça m'a toujours fasciné et étant donné que je ne peux pas y aller tous les jours, je me suis dit que si ce n'est pas moi qui vais à Nigloland, c'est Nigloland qui va venir à moi. Alors j'ai souhaité le reproduire en miniature pour l'avoir toujours sous les yeux avec moi" s'enthousiasme Roman Kennel.

Une miniature réalisée à partir d'objets recyclés et de récupération

Roman Kennel utilise uniquement des matériaux de récupération et évidemment beaucoup de cartons pour les murs, les toits. Des cartons récupérés auprès d'une membre de sa famille qui tient un magasin de chaussures. Les bases de chaque attraction sont faites avec une planche de bois, en général, parfois, en carton, mais notre passionné utilise aussi des piques à brochettes, des cure dents, des allumettes, du fil électrique, des lentilles, du lichen pour les arbres, de vraies branches pour les troncs d'arbre, des cailloux, de la terre, des éponges râpées pour reproduire l'herbe. "Je cherche, j'ai un stock, dans une armoire pleine de petits matériaux qui peuvent me servir. C'est vraiment tout ce que je peux trouver." précise Roman Kennel.

Roman Kennel près de la maquette de Nigloland - Roman Kennel

Tous les détails gravés dans la tête

Roman est tellement passionné qu'il peut même construire ces miniatures juste par rapport à ses souvenirs tellement nombreux et précis. Il connait même le parc d'attractions par cœur le parc et dans ses moindres recoins. "Ensuite, il faut aussi des photos, des recherches sur Internet, des vues aériennes si possible pour vérifier l'exactitude des souvenirs et ça m'aide aussi à rajouter un maximum de détails." reconnait cet amoureux inconditionnel de Nigloland.

Vous pouvez donc admirer le résultat de sa passion durant tout le mois de septembre dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour de Quetigny. Roman Keller travaille également sur d'autres maquettes qu'on aura peut être un jour la joie de découvrir également.

👋MON ANNÉE 2022 | Les moments importants de Romanland 🔥