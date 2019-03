Côte-d'Or : peindre son gazon pour masquer la sécheresse

Dijon, France

Alors que les épisodes de sécheresse ont tendance à s'aggraver années après années et que les interdictions d'arroser se multiplient l'été, une solution pour garder un gazon bien vert : le peindre! Peindre son gazon une pratique née dans les années 50 aux Etats-Unis pour maquiller les espaces verts desséchés comme les golfs, les terrains de sport ou les cimetières.

Durée de vie : plusieurs semaines

Depuis quelques années les particuliers s'y mettent eux aussi. Et à Dijon depuis 3 ans une célèbre enseigne de bricolage de l'agglo s'est mise à commercialiser à son tour ces peintures pour gazon. Fabriquées en France elles tiendraient plusieurs semaines, ne délaveraient pas et ne déteindrait pas même en cas de pluie.

Il faut couper cette peinture avec beaucoup d'eau

Autre avantage : l'application est simplissime nous dit Maurice, vendeur dans ce magasin de bricolage. "On met le produit dans un pulvérisateur, après l'avoir mélangé avec beaucoup d'eau -on coupe cette peinture à environ 1 pour 10- et elle va colorer entièrement le gazon. Le produit fera effet environ 5 semaines et votre gazon sera impeccable même en plein soleil".

Ces bidons de peinture pour gazon existent en 4 litres ou en 1 litre © Radio France - Thomas Nougaillon

Un bidon de 4 litres couvre 200 à 240 mètres carrés de gazon

En revanche il est conseillé de ne pas sortir tout de suite après la pulvérisation. "Oui durant une petite heure. Mais ensuite ça ne risque plus rien. Les animaux, les chiens peuvent même manger l'herbe ça ne pose aucun problème" explique Maurice. Le vendeur qui met en avant des avantages au plan écologique. "Cela évite d'arroser à outrance son gazon, dans les périodes de sécheresse. Pour vous donner une idée un bidon de 4 litres permet de peindre entre 200 et 240 mètres carrés de pelouse".

La clientèle est surtout composée de professionnels

Mais qui peut acheter ce genre de produits sur Dijon? " Ce sont surtout des promoteurs ou des agents immobiliers qui vendent du patrimoine immobilier et qui veulent montrer que la maison ou la résidence en vente a été très bien entretenue par les précédents propriétaires."

Les doutes d'un paysagiste Dijonnais

Geoffroy est paysagiste dans une entreprise Dijonnaise. Il a testé ce produit il y a quelques années. Une expérimentation à laquelle il n'a pas donné suite. "Le problème c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de matière à peindre. Si on se retrouve avec un gazon très sec, qu'il n'y a presque plus rien et qu'on est sur la terre, l'effet est nul".

Selon les promoteurs de ce produit, il serait entièrement naturel © Radio France - Thomas Nougaillon

"Pas persuadé que ce soit très bon pour l'environnement"

A base d'algues et de pigments organiques, cette peinture qui se vend en bidon de 1 ou 4 litres, serait non toxique et biodégradable. Mais ce paysagiste a tout de même des doutes. "La personne qui me l'a vendue m'a expliqué qu'il n'y avait aucun problème mais quand on l'ouvre ça sent un peu bizarre quand même. Je ne vais pas dire qu'il y a des solvants dedans car ça ne tiendrait pas sur le gazon. Mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas nocif, et je ne suis pas persuadé que ça soit très bon pour l'environnement non plus".

Cette peinture existe en vert et en... bleu!

Dans cette grande enseigne de bricolage de l'agglo Dijonnaise cette peinture pour gazon existe en en vert et en bleu! Comptez 120 euros le bidon de 4 litres (hors promos). En sachant que 4 litres de cette peinture permet de traiter entre 200 et 240 mètres carrés de pelouse.

