Côte-d'Or : quel nom pour la future rose d'Is-sur-Tille ?

Is-sur-Tille aura bientôt "sa" rose ! A l'occasion d'importants travaux débutés à l'automne dernier sur l'asile du château Charbonnel -un château de 1847 qui accueille depuis début 2019 les services de la Covati, la comunauté de communes en plein centre-ville- la municipalité a également décidé de restaurer la vieille roseraie du site.

Comment est née cette idée ?

Une roseraie, en plein air, fermée depuis des années pour raisons de sécurité et dans laquelle de nombreux rosiers doivent être implantés à l'issue d'importants travaux. Une deuxième roseraie sera par ailleurs construite en contrebas. C'est en discutant avec l'architecte qui conduit la restauration mais aussi avec Christophe Dima, célèbre pépiniériste de Beire-le-Châtel, que l'idée a germé de développer la rose d'Is-sur-Tille !

500 habitants participent au vote

Et pour le nom de cette future fleur la mairie compte sur l'inspiration de sa population municipale. Thierry Darphin, le maire d'Is-sur-Tille. "Nous travaillons avec Dima depuis les débuts du projet parce que notre projet porte sur 400 rosiers. Pour lui trouver un nom on a interrogé la population. Ce n'est pas encore dépouillé mais on a une grosse participation". Le maire précise : "le but c'est de pouvoir mettre des rosiers dans toute la ville afin d'améliorer l'attractivité touristique de la ville".

Quel nom donneriez-vous à la future rose d'Is-sur-Tille ? Notre reporter vous a posé la question. Copier

Thierry Darphin pose devant un églantier dans la roseraie qui doit être restaurée pour accueillir de nouveau le public à Is-sur-Tille en Côte-d'Or le 9 février dernier © Radio France - Thomas Nougaillon

Belle participation

Et selon la mairie ce sont près de 500 habitants -sur les 4 500 d'Is-sur-Tille- qui ont répondu via le bulletin municipal (100) ou les réseaux sociaux (400). Ils ont le choix entre : La Belle Issoise, Carol’Is, Rosal’Is, La Rose Charbonnel, Demoiselle d’Is, La Dame de Charbonnel, La Rose d’Is-sur-Tille ils pouvaient même proposer un nom de leurs choix.

Thierry Darphin le maire d'Is-sur-Tille Copier

"Charbonnel" tiendrait la corde

Du côté des habitants que nous avons rencontré, un ou deux noms semblent faire consensus. Sylvain nous a dit que créer une rose 'Is-sur-Tille' est une bonne idée selon lui "en raison de la présence du château et de sa roseraie". C'est pourquoi, au regard de l'histoire d'Is-sur-Tille, Sylvain souhaite lui donner pour nom "la rose Charbonnel d'autant que l'endroit où se déroulent les travaux se nommait 'la cour Charbonnel' donc cela irait très bien".

La vieille roseraie va être restaurée, des rosiers y seront notamment implantés © Radio France - Thomas Nougaillon

La 'dame' pour une rose c'est très bien

Emmanuelle, elle, penche pour la "Dame de Charbonnel" qui "correspond à une réalité historique dans notre commune". Et puis "la 'dame' pour une rose c'est très bien" sourit-elle. Emmanuelle qui n'est pas emballée par les autres dénominations proposées. "Carol’Is, Rosal’Is... on dirait des noms de magasins !" dit-elle en référence aux nombreux jeux de mots que l'on peut lire sur certaines boutiques de la ville.

La future fleur sera rose pâle tirant sur le beige

Ces rosiers devraient être plantés d'ici les mois d'octobre-novembre 2021 ! La future rose d'Is-sur-Tille sera très odorante et comptera 24 pétales. On sait par ailleurs que sa couleur sera rose pâle tirant sur le beige. D'autres communes de Côte-d'Or possèdent déjà "leur" rose, c'est le cas de Talant, la ville a créée en 2011 la rose Alix de Vergy à l'occasion de la restauration d'un jardin public, et bien sûr de Dijon qui cultive avec bonheur depuis 1850 sa fameuse "Gloire de Dijon".