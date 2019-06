PHOTOS : on se détend à la Fête du Slip de Pouilly-en-Auxois !

On a tous déjà rêvé de vivre en slip, et bien ils l'ont fait ! Ce samedi 800 visiteurs, dont des dizaines en slip, sont venus d'Auxerre, Chalon et Dijon pour la première édition de la Fête du Slip à Auxois Sud Expo. Une vingtaine d'exposants sont réunis parmi de nombreuses d'activités autour du slip : des show brésiliens, des lancers de slips, le sliporama (un concours du plus beau slip)... Ce sont les visiteurs qui mettent l'ambiance !

Ce dimanche vous pouvez vous détendre du slip jusqu'à 19h, c'est 2€50 l'entrée, gratuit pour les moins de 12 ans et pour toutes celles et ceux qui viennent en slip.

La passion de "la détente du slip"

La fête du slip, c'est "la foire, à tout, la fête à noeud-noeud, la foire au jambon et à la saucisse. On peut trouver de tout et n'importe quoi : c'est un peu la fête des curieux," explique Laurent Girault, l'organisateur. Lui se met en slip de temps en temps, ce dimanche il prévoit un slip "père noël, avec une belle barbe."

Morgan et son caleçon éléphant en laine : un cadeau qu'il a reçu pour ses 40 ans © Radio France - Sophie Allemand

Antoine : motard passionné et son slip fétiche en damier

Antoine, un motard qui aime se ballader en slip © Radio France - Sophie Allemand

Miguel et Mathilde : deux amis avec leur slip customisé à la main © Radio France - Sophie Allemand

Plusieurs activités ... autour du slip bien sûr !

Le sliporama

Vous pouvez exposer votre slip au Sliporama © Radio France - Sophie Allemand

Il y a un concours du plus beau slip, vous pouvez exposer le votre un jury donnera les résultats ce dimanche soir. Mais attention venez doublement couvert : pas de fesse nue à la Fête du Slip !

Des batailles de sumos

Vous pouvez enfiler une combinaison en plastique avec un grand string pour participer au duel de sumos.

Le lancer de slip

Le lancer de slip, c'est tout un art ! Il y a sept slips (propres), comme les sept jours de la semaine. Il faut les soupeser "les lancer dans des cases, c'est qui rapporte des points. Il faut les mettre en boule, car ils ne font pas le même poids. Il y en a qui volent plus ou moins bien," explique Mathilde. Record à battre : 80 points.

"On a sept caleçons en main" : Mathilde nous apprend le lancer de slip

Et pour rester dans le bon goût et la rigolade : un concours du plus gros mangeur de jambon persillé a lieu ce dimanche midi.