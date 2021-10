Côte-d'Or : un habitant de Saint-Usage tombe nez à nez avec un gecko

Nicolas, a eu la chance d'observer un gecko chez lui à Saint-Usage près de Saint-Jean-de-Losne en Côte-d'Or. C'était pendant le premier confinement. Ces lézards originaires du Maghreb sont présents depuis des années dans le sud de la France. Ils ont tendance à remonter au nord et à l'est.

Connaissez-vous les geckos ? Ces gros lézards vivent depuis toujours autour du bassin méditerranéen et surtout au Maghreb d'où ils sont originaires. Mais depuis quelques temps ils ont tendance à remonter et à être présents un peu partout en France. On en voit de plus en plus souvent à Toulouse, Bordeaux, à Grenoble et même jusqu'à Strasbourg. Accrochés aux façades de nos maisons ou de nos immeubles en train de lézarder au soleil... Le gecko, appelé aussi "Tarente de Maurétanie" ou "Tarente du Midi", mesure une quinzaine de centimètres de long. C'est un lézard tout ce qu'il y a de pacifique et tout à fait inoffensif.

La bestiole déjà repérée en 2020 en Côte-d'Or

En Côte-d'Or la Ligue de Protection des Oiseaux participe à une étude nationale lancée par l'Université de Toulouse destinée à cartographier chaque spécimen et savoir dans quelle portion du territoire le reptile est présent. En Bourgogne-Franche-Comté la présence de l'animal a été signalée à trois reprises par des particuliers : dans le Doubs et le Jura et une quatrième chez nous en Côte-d'Or en 2020 à Saint-Usage près de Saint-Jean-de-Losne.

C'est Nicolas, 43 ans, qui a fait la drôle de découverte. "Il était dans un petit local où je stockais le bois l'hiver. J'ai été très surpris parce que je ne m'attendais pas à voir cet animal à cet endroit là. Mais j'étais aussi content de découvrir une espèce que je ne connaissais pas." L'observation a duré plusieurs jours. "Je l'ai vu pendant une semaine ou deux, puis il a disparu, il est sûrement parti dans le lotissement dans lequel j'étais".

Comment reconnaître le gecko ? Réponse d'Alix Michon, spécialiste des reptiles à la LPO de Bourgogne-Franche-Comté. "Ils sont plus trapus que les lézards des murailles que l'on voit habituellement dans nos territoires. Ils ont une pupille fendue verticalement et des petites lamelles digitales sous les doigts qui leur permettent de grimper un peu partout."

Un animal qui a le pouvoir, comme les caméléons, de pouvoir se confondre avec les façades des maisons, les troncs d'arbre en adaptant sa coloration ! En tout cas il ne représente pas une menace pour l'homme explique encore Alix Michon. "Ce sont des animaux insectivores qui parfois mangent aussi quelques lézards et qui clairement ne sont pas un danger pour nous".

La tarente de maurétanie "est une espèce de gecko très commune du bassin méditerranéen" explique l'université Paul-Sabatier, sur son site internet - Paul-Sabatier

Si un jour vous tombez nez à nez avec un gecko vous pouvez signaler sa présence sur internet en tapant "faune BFC" vous tomberez alors sur la base de la LPO, il vous faudra créer un compte (c'est gratuit), et vous pourrez rentrer toutes vos observations en notant les critères de l'animal et en postant éventuellement une petite photo. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet de l'Université Paul-Sabatier de Toulouse qui lance une "geckolocalisation" comme le précisent avec humour nos universitaires.

Les reptiles, espèces protégées

Précisons que si un gecko rentre chez vous il ne faut surtout pas taper dessus avec un balais par exemple recommande Nicolas. "Il faut savoir que les reptiles sont des espèces protégées donc on n'y touche pas, on les observe, voilà !"