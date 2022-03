Côte-d'Or : un habitant photographie une quinzaine de cigognes à Viévigne

Ca peut paraître surprenant parce qu'il fait encore bien frais le matin et pourtant c'est sûr le printemps est de retour ! La preuve, un habitant de Viévigne entre Beire-le-Châtel et Bèze en Côte-d'Or a vu et photographié une petite quinzaine de cigognes blanches. Après avoir passé l'hiver dans le Sud de l'Europe ces oiseaux reviennent comme chaque année sur leurs sites de nidification notamment en Alsace où l'espèce est bien présente.

10 à 15 cigognes aperçues à Viévigne

C'est Pierre Bonnin, charpentier-couvreur de 27 ans, qui les a aperçu le premier. En ce moment il refait la toiture d'une vieille ferme à la sortie de Viévigne. "Je les ai aperçues depuis la route en venant sur le chantier. J'ai remarqué des masses blanches dans un pré, ça m'a semblé un peu gros pour être du héron ou des aigrettes. C'est en remarquant les plumes noires à l'arrière des ailes que je me suis aperçu qu'il s'agissait de cigognes".

Corinne Duret était dans son salon lorsqu'elle a aperçu les volatiles dans un champ en face de chez elle ! C'est son mari qui les a photographié et publié le post FaceBook ci dessous. Copier

Pierre a compté entre 10 et 15 cigognes blanches. Si c'est la toute première fois que le jeune homme en voyait sur Viévigne, ce genre d'observation n'est pas exceptionnelle selon Simon-Pierre Babski responsable scientifique à la Ligue de Protection des Oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté. "Ces oiseaux se regroupent pour migrer et font des haltes pour casser la croûte" explique simplement le technicien. Pierre Bonnin explique que ces cigognes "ont du rester trois heures environ" avant de s'envoler.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pierre aurait aimé les approcher mais n'en a pas eu le temps, il a tout de même eu la présence d'esprit d'alerter David Duret, un autre habitant de Viévigne. "Il m'a envoyé un SMS en me disant 'David toi qui aime faire des photos, il y a des cigognes dans le bas du village' et effectivement je les ai repéré et j'ai pu prendre quelques photos de loin, mais on les voient tout de même pas mal" sourit David.

Notre reporter s'est rendu à Viévigne il a rencontré ceux qui ont vu les cigognes mais pas... les cigognes qui s'étaient déjà envolées ! Copier

Après avoir frôlé l'extinction les cigognes sont de retour depuis les années 80 en Bourgogne. Un retour plus tardif en Côte-d'Or où plusieurs couples nichent dans la vallée de la Saône et dans la vallée de la Dheune au Sud du département depuis 2010.

Les cigognes qui nichent en Alsace mais pas que ! On en trouve aussi en Côte-d'Or explique Simon-Pierre Babski responsable scientifique à la Ligue de Protection des Oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté Copier

La Ligue de Protection des Oiseaux signale que vous pouvez indiquer vos observations sur la base données participative "faune France". Des observations qui peuvent aller de la mésange vue dans votre jardin jusqu'à ces cigognes aperçues à Viévigne.

Retrouvez ce reportage dans le 6/9 de France Bleu Bourgogne ce jeudi 3 mars 2022 (98.3 ou 103.7)