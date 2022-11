Côte-d'Or : un homme manifeste tout seul et bloque la circulation

Un habitant de la Roche-en-Brenil , près de Saulieu, a décidé de bloquer la circulation avec deux de ses véhicules qu'il a mis en travers de la route ce vendredi 4 novembre.

ⓘ Publicité

Un combat contre l'administration

L'homme est atteint d'une maladie grave et il entendait alerter et protester contre le retard dans son dossier d'indemnités sociales. Après des discussions avec le maire du village Joël SOILLY et les gendarmes, qui sont intervenus sur place pour débloquer la route, le manifestant a accepté d'enlever ses véhicules et rendre la circulation à nouveau possible.

Des sanctions probables

Malgré cette preuve de bonne volonté, le manifestant risque tout de même de faire l'objet d'une sanction, puisque il va faire l'objet de poursuites. C'est la procédure, car il est interdit d'entraver la circulation, d'autant plus que la manifestation n'était pas déclarée à l'inverse de sa colère.