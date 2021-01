Côte-d'Or : un sculpteur lance un appel, il a besoin de plus d'une tonne de métal pour une œuvre !

Vous avez des objets métalliques dans votre cave ou dans votre jardin ? Ils rouillent, vous n'en faites rien ? Vous rêvez de vous en débarrasser ? Ne bougez pas on a ce qu'il faut pour vous !

Un dragon de cinq mètres

A Marmagne près de Montbard, Béranger Papasodaro, jeune sculpteur, a un grand besoin de métal pour réaliser une sculpture monumentale que lui a commandé un client ! Il s'agit d'un dragon haut de cinq mètres destiné à un gîte en Auvergne.

Béranger Papasodaro et l'une de ses oeuvres - BP

Une petite annonce sur les réseaux sociaux

Béranger Papasodaro, 29 ans, a donc passé une annonce sur Facebook, il prendra tout ce que vous pourrez lui donner, ou presque. "J'ai besoin d'un peu de tout : capots ou portières de voitures, tôles, barrières, tiges, des écrous ou encore des boulons. Toutes ces choses que les personnes veulent jeter ou dont elles ne savent plus quoi faire. Je prend tout à partir du moment où il s'agit de métal".

Béranger Papasodaro explique ce dont il a besoin Copier

Béranger Papasodaro et l'une de ses oeuvres - BP

Un gros appétit de métal

Et l'appétit de Béranger n'est pas loin d'être insatiable. "Une tonne ou une tonne cinq de métal me suffiraient pour réaliser cette oeuvre. C'est pourquoi je me suis dit qu'il était temps de lancer cet appel pour lequel j'ai déjà quelques retours" souffle-t-il.

Sandrine va lui fournir pas mal d'objets

A Ménétreux-le-Pitois près de Venarey-Les-Laumes, Sandrine et son mari, ont vus le message posté sur le réseau social. Ils vont lui fournir quelques pièces de choix ! "On va lui donner une voiture, deux réfrigérateurs, des boulons, une cuve à fioul et même une machine à laver dont il pourra utiliser le tambour." C'est également sur Facebook que Sandrine a découvert Béranger, elle est contente dit-elle que tout cela puisse lui servir à confectionner ses œuvres.

Béranger Papasodaro en plein travail - BP

Un sculpteur ancien cascadeur

Béranger Papasodaro, est un sculpteur au parcours atypique, avant de se lancer dans ce métier-passion, il a été plombier après avoir suivi une formation aux Compagnons du Devoir et même cascadeur au Parc Astérix où il a pris part durant un an et demi au spectacle "Les Arènes" mettant aux prises Gaulois et Romains. C'est suite à une blessure au genou qu'il s'est lancé dans la sculpture il y a deux ans et demi.

Notre reporter explique le parcours atypique de ce sculpteur ex-cascadeur au Parc Astérix ! Copier

Le post FaceBook que le sculpteur a publié ces derniers jours a été largement partagé ! © Radio France - Thomas Nougaillon

Le sculpteur peut venir chez vous collecter le métal

Sachez que le sculpteur de Marmagne est prêt à se déplacer avec son gros camion pour collecter les pièces les plus encombrantes. Mais vous pouvez également les lui apporter, il sera heureux de faire visiter sa galerie située à 2 minutes de l'abbaye de Fontenay. Quant au fameux dragon de 5 mètres, Béranger Papasodaro, a prévu de livrer son œuvre à la fin de l'été 2021.

Pour aller plus loin

Béranger Papasodaro a remporté le Premier prix du concours "France Art Contest" en 2020, il est par ailleurs Premier prix de sculpture du "concours de la fondation Zanin De Marmont". Sa galerie est située au 4 route de Dijon à Marmagne face à l'hôtel-restaurant de la commune.

Béranger Papasodaro et l'une de ses oeuvres - BP

Retrouvez notre reportage ce mercredi 27 janvier 2021 sur l'antenne de France Bleu Bourgogne entre 6h et 9h.