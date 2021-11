Côte d’Or : un seul cimetière pour trois communes près de Saint-Jean-de-Losne

Saint-Jean-de-Losne, dans le sud de la Côte-d’Or n’a jamais eu de cimetière. De même que Saint-Usage et Echenon, pas très loin. Alors ces trois communes se partagent un seul cimetière, géré par une association et les conseils municipaux.

La commune de Saint-Jean-de-Losne, dans le sud de la Côte-d’Or n’a pas de cimetière à elle. Par contre elle en partage un avec deux autres communes alentours, qui n’en n’ont pas non plus : Saint-Usage et Échenon.

Faire fonctionner un cimetière, plus difficile qu’on ne le croit

Alain Humbert est le président du syndicat du cimetière de la route d’Echenon, depuis plus de 10 ans. Gérer un cimetière, cela demande du temps et surtout, de l’argent. « Environ 70 000 euros » confie-t-il.

Parce qu’il faut payer l’entretien, le nettoyage, tout cela géré par un gardien. « Le gardien doit sans cesse s’assurer que tout est propre, que les fleurs déposées sur les tombes ne sont pas fanées. Que rien ne traine » poursuit Alain Humbert.

Difficile quand la seule entrée d’argent du cimetière, c’est la vente des emplacements. Et quand l’argent vient à manquer, le cimetière peut compter sur l’aide des mairies des trois communes.

Remettre en état les sépultures, parcours du combattant

Ce qui est le plus compliqué, c’est de faire remplacer les sépultures qui tombent en ruine. « Il y a toute une procédure : elle coûte du temps et de l’argent. Il faut d’abord coller une étiquette sur le tombe en question, qui avertit les proches du défunt qu’elle est en mauvaise état. Les proches doivent se manifester auprès de la mairie. En moyenne cela dure 2 à 3 ans » conclut-il.

Le cimetière existe depuis le milieu du XIXe siècle et a déjà subi un agrandissement.