Côte-d’Or : Une gaine d’air chaud pour protéger vos vignes du gel

Une entreprise beaunoise, R-Tech Solutions, a présenté mi-mars un dispositif innovant de lutte contre le gel aux vignerons de Meursault en Côte-d'Or. Il s’agit d’une gaine micro-percée reliée à une armoire électrique qui permet de souffler de l’air chaud et de protéger les vignes.

Alors que les épisodes de gel tardif se multiplient ces dernières années avec de très lourdes conséquences pour les propriétaires de vignes, Arnaud Roussac, patron de la société R-Tech Solutions à Beaune a mis au point un ventilateur spécial.

Arnaud Roussac, patron de la société R-Tech Solutions © Radio France - Thomas Nougaillon

Il permet de diffuser de l’air chaud jusqu’à 25 degrés dans une gaine micro-percée et de protéger des rangs de vignes sur 1 mètre de large et 2 mètres de haut. Cette gaine en polyéthylène de un millimètre d’épaisseur est déployable sur une distance de 100 mètres elle ne pèse au maximum que 20 kilos et doit être accrochée par un système de clips au fil porteur de la vigne pour être utilisée.

Un nouveau moyen de lutte contre le gel

Après les bougies, les éoliennes et même les hélicoptères utilisés pour réchauffer ou brasser l’air au-dessus de notre vignoble cette gaine pourrait donc constituer un nouveau moyen de lutte contre le gel. Au plan technique il est possible de la décomposer en segments de 5 mètres. Le système s'assemble sur une distance maximale de 100 mètres en zippant chacun des tronçons grâce à de simples fermetures éclair !

Chaque gaine installée entre les rangs de vignes doit être reliée à une armoire électrique. L'un des avantages de ce système est donc sa simplicité d’utilisation. La gaine est facile à installer et pas plus compliquée à ranger qu’un simple tuyau d’arrosage explique encore Arnaud Roussac.

Facile à installer, facile à utiliser et facile à retirer

Selon le gérant de R-Tech Solutions chaque manipulation ne prend que quelques dizaines de minutes et ce dispositif anti gel peut être facilement ôté ou installé même si des travaux viticoles sont prévus sur vos parcelles. Côté coût, le mètre de gaine est commercialisé à 19 euros.

Des possibilités de financement

L’armoire électrique et son "petit ordinateur", capable de déterminer la température ou encore l’humidité d’une parcelle, elle, est vendue un peu plus de 6 000 euros dans sa version 27 rangs et jusqu’à 8 250 euros pour 83 rangs.

La gaine imaginée par la société beaunoise pour réchauffer nos vignes et les protéger du gel. Ici la vigne de Meursault où a été présenté le dispositif. © Radio France - Thomas Nougaillon

Notez que l'achat de cette gaine peut être remboursé à hauteur de 40% via FranceAgriMer, l'office agricole français chargé de mettre en pratique la Politique Agricole Commune.

Si le dispositif peut s'avérer onéreux notamment en électricité c'est au viticulteur de savoir quelles vignes il entend protéger. Par ailleurs si l'armoire électrique est équipée d'un système d'aide à la décision on n'est pas dans l'intelligence artificielle et ce sera toujours à l'homme d'enclencher le système.

5 kilomètres de gaines vendus

La gaine et l'armoire électrique sont fabriquées dans l'usine d'Arnaud Roussac à Beaune. Pour l'instant 15 kilomètres de gaines ont été fabriqués et 5 ont déjà été vendus. Le taux de protection contre le gel dépasserait selon Arnaud Roussac les 70%.

Retrouvez Arnaud Roussac qui évoque cette gaine dans le 6/9 de France Bleu Bourgogne ce mercredi 23 mars 2022.