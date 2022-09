Côte-d'Or : une joueuse décroche un jackpot de plus de 98.000 euros au casino de Santenay

Ce dimanche s'annonce des plus agréables pour une joueuse du Casino de Santenay en Côte-d'Or. La chanceuse a décroché un jackpot de plus de 98.000 euros sur une machine peu après minuit ce samedi 17 septembre. En l'espace de deux semaines, le casino a payé plus de 830 jackpots de plus de 500 euros.