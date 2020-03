Côtes-d'Armor : Arnaud Lécuyer trouve des masques dans sa mairie et lance un appel à ses confrères

Le maire de Saint-Pôtan et président de Dinan Agglomération, Arnaud Lécuyer, a lancé ce samedi un appel ce samedi sur Twitter aux maires de France.Il dit avoir trouvé 360 masques FFP-2 dans sa mairie, et appelle ses confrères à faire de mêm, pour lutter contre le coronavirus.

C'est en maillot de l'équipe de France de football qu'Arnaud Lécuyer s'est adressé aux autres maires de France, ce samedi. Et leur a donné un conseil : "allez dans un endroit de votre mairie où vous n'allez jamais : les réserves. On y trouve des trésors : des masques FFP-2"

"On avait déjà été fouiner dans les services techniques, et il me semblait bien avoir vu ce type de masque. Donc, en milieu de semaine, j'y suis retourné. Et j'ai trouvé 360 masques FFP-2, raconte-t-il. On ne pensait pas avoir cette richesse dans une commune de 800 habitants", explique le maire, réélu dimanche.

Des sur-combinaisons dont on se servait pour passer le karcher

Arnaud Lécuyer dit aussi en avoir découvert environ 160 dans des bâtiments de Dinan agglomération, ainsi que des sur-combinaisons, "dont on se servait pour passer le karcher". L'élu dit avoir donné "une centaine de masques à l'Ehpad de Matignon, environ 80 à l'infirmière de Saint-Pôtan, une ou deux boites aux gendarmes de Matignon, et le reste au personnel hospitalier de Dinan".

Et a donc décidé d'appeler ses confrères maires de France à l'imiter. "On n'est pas une commune à part. On a tous connu ces épisodes où on a dû stocker des masques FFP-2, pendant les épidémies de Sras ou H1N1. Il en reste peut-être dans le fond d'un carton." Alors que le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce samedi la commande de 250 millions de masques, Arnaud Lécuyer espère que les réserves des mairies pourront contribuer à "boucher le trou jusqu'à ce que les masques commandés arrivent".