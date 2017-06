Côtes d'Armor : des milliers d'araignées s'échouent sur la plage !

Etrange phénomène à Plérin près de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Depuis près de deux semaines des milliers d'araignées de mer s'échouent sur la plage des Rosaires. Sans doute à cause de la chaleur des derniers jours.

"Nous n'avons jamais vu ça", lance Annick qui a fait 50 minutes de route pour venir voir ces milliers d'araignées de mer échouées sur le sable de la plage des Rosaires. Le phénomène dure depuis près de deux semaines.

La plupart des araignées sont mortes et il ne faut pas les consommer © Radio France - Johan Moison

Ces araignées attirent les curieux et les pêcheurs à pied comme Hervé avec sa combinaison et son seau. "J'habite Plérin depuis plus de 40 ans, je n'ai jamais vu cela moi non plus. Je vais peut-être en ramasser deux ou trois mais je vois bien qu'elles sont toutes molles, crevées même celles qui sont dans l'eau sont mortes. C'est la période de la mue. Il va falloir aller à la poissonnerie si on veut manger ce soir !"

Si vous êtes pieds nus, faites attention où vous mettez les pieds sinon vous risquez de vous couper. "On trouve que c'est un petit désastre, dommage qu'elles soient mortes parce qu'on aime bien ça", ajoute Jean-Jacques qui immortalise la scène en prenant des photos avec son petit téléphone portable.

Attention aux pieds! © Radio France - Johan Moison

Les spécialistes émettent l'hypothèse que le phénomène pourrait être lié aux fortes chaleurs des derniers jours.