Côtes d'Armor : deux coiffeuses posent nues pour éveiller les consciences

Justine et Aurélie, coiffeuses à Plérin dans les Côtes d'Armor

Au-delà du buzz, il y a une histoire derrière ce cliché. Le 19 octobre, dix jours avant le nouveau confinement, Aurelie Jaffrot emménage dans son nouveau salon de coiffure sur le port du Légué à Saint-Brieuc. A cette occasion, elle recrute Justine, une nouvelle salariée qui vient de déposer le bilan de son propre salon. Un petit établissement qui n'a pas résisté au premier confinement. "L'histoire de Justine m'a touchée", raconte Aurélie. "Elle ne rentrait pas dans les cases pour obtenir des aides. Résultat, elle a perdu son entreprise qu'elle tenait à bout de bras depuis quatre ans..."

Alerter sur les conséquences du nouveau confinement

Alors, quand un coiffeur havrais a lancé, au début du mois de novembre, le hashtag #moncoiffeurapoil pour alerter sur les conséquences du nouveau confinement, Aurélie et Justine n'ont pas hésité longtemps avant de suivre le mouvement.

Je fais ça surtout pour éveiller les consciences des consommateurs précise Aurélie

Aider les petits commerces

"Beaucoup d'indépendants vont mettre la clef sous la porte et derrière, il ne faut pas oublier, qu'il y a des familles, des vies", confie Aurélie. "C'est compliqué d'aller à la boucherie, à l'épicerie fine, d'acheter du shampoing chez son coiffeur etc. mais si on fait tous un effort, même un petit effort, je pense que ça aiderait de nombreux petits commerçants".