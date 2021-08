Côtes d'Armor : il pêche un thon de 121 kilos au large de l'île de Bréhat

"Il a mordu au bout de cinq minutes dès mon premier lancer, ensuite il m'a fallu 45 minutes pour le remonter" : A bord de son semi-rigide, Kenan Riou est encore essoufflé ce mercredi après sa prise du jour : un thon rouge de 121 kilos.

Le jeune pêcheur professionnel est parti du port de Saint-Quay-Portrieux (Côtes d'Armor) ce mercredi 11 août pour pêcher au large de l'île de Bréhat. Il n'avait pas prévu de ramener du thon : "D'habitude, on est deux à bord quand on fait du thon. La semaine dernière, on en a remonté un de 58 kilos et un autre de 72 kilos".

Si Kenan a mis "seulement" trois quarts d'heure pour sortir le poisson de l'eau ce mercredi, parfois le combat dure plusieurs heures.

Kenan Riou a remonté seul l'énorme thon à bord de son semi-rigide © Radio France - Johan Moison

Une pêche très encadrée

"Cela fait environ quatre ans que le thon est de retour dans le secteur", précise Régis Quellec, le chef de l'unité littorale des affaires maritimes des Côtes d'Armor. "C'est une pêche très réglementée. Elle attire des pêcheurs professionnels locaux et des pêcheurs de loisir du Finistère, du Morbihan, de la Loire Atlantique". Des étrangers aussi. Des passionnés espagnols et même japonais ont été aperçus dans le secteur récemment.

Des thons de 500 kilos ont déjà été pêchés ici. - Gilles Allanic, l'adjoint du chef de l'unité littorale des affaires maritimes des Côtes d'Armor

Au début du siècle dernier déjà, le célèbre écrivain et journaliste américain Ernest Hemingway venait pêcher le thon au large des Côtes d'Armor.