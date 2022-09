Une réplique de la voiture du film "Retour vers le Futur", volée dans les Côtes d'Armor

C'est une histoire surréaliste qui se déroule à Plœuc-L'Hermitage, une petite commune située au sud de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor.

A 4h du matin, le 4 septembre dernier, Victor Deguérande est réveillé par l'alarme de son système de vidéosurveillance qui protège son musée privé, "L'Univers du Doc", consacré au film "Retour vers le futur".

"J'ai acheté cette voiture en 2018, c'est une réplique, unique au monde, de la DeloRean de "Retour"vers le Futur, elle a une valeur inestimable, j'y tiens évidemment énormément". Le véhicule a été équipée en Allemagne par Kevin Pike, le superviseur des effets spéciaux du film.

Victor Deguérande a déposé plainte à la gendarmerie. Et publié deux vidéos sur les réseaux sociaux pour faire part de sa mésaventure.

"Sur les images de la vidéosurveillance, on voit quatre personnes", poursuit Victor Deguérande. "J'ai aussi retrouvé une lettre signée Rémi Gaillard sur laquelle il est écrit : "Je vous la rends pour hier. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui".

Trois jours après la disparition de la voiture, l'humoriste héraultais a justement publié une mystérieuse vidéo de voiture volante. Sûrement pas un hasard...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux . Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Rémi Gaillard avait pris contact en décembre 2021 avec Victor Deguérande pour savoir s'il pouvait utiliser la voiture pour une vidéo. "J'avais fait un devis mais il n'avait pas donné suite" précise Victor Deguérande.

Si c'est vraiment lui qui est à l'origine du vol, ça me rassure un peu, mais j'aimerais bien qu'il me contacte pour me dire à quoi il joue.