Côtes d'Armor : un rocher repeint en blanc pour protéger les pêcheurs à pied

Le rocher Martin est accessible à pied à marée basse. Situé dans la baie de Saint-Brieuc, son sommet surmonté d'une croix est peint en blanc. C'est un haut lieu de la pêche à pied dans les Côtes d'Armor. C'est aussi un lieu connu pour ses courants dangereux, on peut vite se faire piéger par la mer ici.

A marée haute, l'eau peut monter jusqu'à 12 m 50 autour de ce rocher. "La peinture blanche sert de repère", explique Paul Ropert, le président de l'association des pêcheurs-plaisanciers de Martin-plage.

Cela permet aux gens qui seraient piéger par la montée de l'eau de se réfugier là-haut et d'éviter de se noyer.

Le rocher Martin à marée basse. © Radio France - Johan Moison

Une partie du patrimoine

Lorsqu'il n'y avait pas de GPS, la peinture servait aussi de point de repère au bateaux. Cela fait plus d'un siècle que le haut de ce rocher est blanc. "J'ai une carte postale datant de 1910 où on voit le rocher peint en blanc avec la croix. Ce rocher fait partie du patrimoine. Martin sans rocher blanc, ce n'est plus Martin", poursuit Paul qui milite depuis plusieurs années avec son association pour que la peinture soit rafraîchit.

Les peintres ont eu une fenêtre de trois heures à marée basse ce vendredi 5 novembre pour repeindre le rocher et sa croix.