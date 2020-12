Côtes d'Armor : une route départementale barrée trois mois pour ne pas écraser les grenouilles

N'imaginez pas une grande route départementale très passagère. Nous sommes à la campagne. Seulement 400 véhicules passent ici en moyenne chaque jour mais c'est une route particulièrement meurtrière.

Des centaines d'amphibiens écrasés

Des centaines de grenouilles, crapauds, de tritons, salamandres - il y a onze espèces toutes protégées et souvent menacées - meurent ici chaque année en traversant cette chaussée au moment de la période de reproduction. "Le déclenchement de la migration est vraiment liée à la température", explique Jérémy Allain, conseiller délégué à la biodiversité de Lamballe Terre et Mer. "Dès que l'hiver commence à se terminer, ils partent tous vers les sites de reproduction et il y a un phénomène de groupe et c'est à ce moment-là qu'il y a les plus de collisions routières".

D'autres solutions à l'étude

Pendant trois hivers des bénévoles sont venus ici, quotidiennement, ramasser plus de 4000 petits amphibiens pour les aider à traverser la route sans se faire écraser. L'an dernier, la chaussée avait déjà été barrée, du jamais vu en Bretagne. Cette année encore, pendant trois mois "en attendant de trouver une solution pérenne". Pour les usagers de cette route, la déviation leur fait perdre une minute en moyenne.