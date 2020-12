Couacs, fous rires, boulettes... le bêtisier 2020 de France Bleu Belfort Montbéliard

En cette année de covid et de télétravail, la prise d'antenne, certains matins, a été... rocambolesque. Voici le bêtisier 2020 de France Bleu Belfort Montbéliard.

On ne l'a pas fait beaucoup en 2020. Et si on commençait la nouvelle année par se marrer un bon coup ? C'est un peu notre cadeau du jour de l'an. Voici le traditionnel bêtisier de France Bleu Belfort Montbéliard. Couacs, boulettes, et autres fous rires à l'antenne et hors antenne en 2020, compilés par Nicolas Wilhelm et Emilie Pou. Toute l'équipe de France Bleu Belfort Montbéliard vous souhaite une très belle année 2021.

