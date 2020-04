Confinement : couleur ratée, frange trop courte, coupe mulet... tous les conseils pour éviter la catastrophe

Bientôt un mois de confinement et même si l'activité est quasiment à l'arrêt, les cheveux eux continuent de pousser. Pour cacher des racines blanches ou raccourcir une frange qui tombe dans les yeux, on est souvent tenté de faire quelque chose. Voici quelques conseils pour éviter la catastrophe.

Vincent Joignant est coiffeur à Caen. Il a baissé le rideau de son salon le Workshop rue Buquet le samedi 14 mars à 20 heures. Et depuis il vit son confinement en famille, en attendant de revoir ses clientes et ses clients... et en espérant ne pas découvrir trop de catastrophes capillaires ! "J'en ai deux déjà qui m'ont envoyé des photos d'eux avec le crane rasé..." C'est effectivement tentant pour un homme de sortir la tondeuse. "Mais c'est très risqué, prévient Vincent, car quand on ne sait pas s'en servir, ça peut vite devenir du grand n'importe quoi." Il vaut donc mieux attendre de retrouver son coiffeur à la rentrée, en risquant au passage de finir avec un coupe mulet ? "Ça peut relancer la mode, plaisante-t-il, il y a des festivals sur ce thème..!"

Ne jamais couper les cheveux quand ils sont mouillés !

La tentation peut aussi être grande de rafraîchir la frange de ses enfants. Ou même la sienne. "C'est là aussi très risqué" prévient-il. Mais si on tient absolument à le faire, il est formel : ne jamais procéder sur cheveux mouillés ! "Quand les cheveux sont mouillés, ils sont plus lourds, explique-t-il, et quand ils vont sécher, la frange que vous pensiez avoir coupé au niveau des sourcils va remonter au milieu du front.. qui plus est pas forcément droite..!" Et là bonjour la coiffure de moine. Même en plein confinement pas sûr qu'on le vive bien. "Et puis ce n'est pas recommandé de s'essayer sur les enfants, insiste Vincent, même si sur le moment ils ne disent rien, ils pourront vous en vouloir plus tard en voyant des photos.."

Quand la frange vous tombe dans les yeux, la tentation est grande de la couper soi même. Mais attention aux dégâts © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Comment cacher ses cheveux blancs ?

Reste un problème de taille : les cheveux blancs qui, horreur, n'ont eux pas décidé de rester confinés ! Que ce soit au niveau des racines ou répartis sur l'ensemble de la chevelure. La tentation est grande de courir au supermarché s'acheter de quoi cacher la misère. "N'en faites rien, prévient une nouvelle fois Vincent, même si vous n’abîmeriez pas trop vos cheveux car les compositions vendues en grandes surfaces ne sont pas trop agressives, vous risquez d'être déçue par la couleur". Car la colorimétrie est une discipline bien précise. "Résultat, poursuit-il, pour rattraper une couleur ratée, vous allez retenter autre chose, et le risque c'est sur coloration, cheveux ternes, etc..." Alors on n'hésite pas à ressortir le bandeau, ou même le chapeau puisqu'il fait beau. Et pour cacher les racines, il existe aussi des bombes de couleur qui partent avec un shampoing.

Penser à nourrir ses cheveux, la seule chose à faire finalement pendant le confinement

Vincent ne conseille finalement qu'une chose pendant ce confinement : prendre soin de ses cheveux. En les lavant régulièrement et en deux fois. "Un premier shampoing pour les laver, un second pour le soin". Et ne pas hésiter à faire des masques. "Mes clientes me disent régulièrement qu'elles n'ont jamais le temps de les laisser poser, là il n'y a pas d'excuse !" Et l'idéal, c'est de l'appliquer après le shampoing après avoir bien essoré ses cheveux. "Le produit pénètre mieux sinon il a tendance à glisser sur cheveux mouillés". Résultat : vos cheveux seront bien nourris et magnifiques, c'est au moins ça !